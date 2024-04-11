Туристический бум: рост популярности европейских путешествий среди россиян

Множество российских туристов направились в путешествие по Европе. Воскан Арзуманов, глава компании Tez Tour, сообщил, что продажи путевок в этом направлении выросли примерно на 25 процентов.
Основная популярность среди россиян, по мнению экспертов, приходится на страны, доступные прямым перелетом.
"Несмотря на отсутствие прямого перелета в Европу, туры в этом направлении активно бронируются", — отметил он. "Никаких значительных препятствий для этого нет. Единственное, что могут испытывать туристы внутри страны — это некоторые неудобства с оплатой, но они готовы их преодолевать".
Эксперты подчеркнули, что среди популярных направлений для российских путешественников:
Ранее было объявлено о трудностях, с которыми столкнулись российские туристы при подаче документов на получение французской визы. Очередь за шенгенской визой в европейскую страну увеличилась из-за технического сбоя в визовом центре VFS Global.
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