Туристический бум: рост популярности европейских путешествий среди россиян

У россиян появился интерес к туризму по Европе

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Множество российских туристов направились в путешествие по Европе. Воскан Арзуманов, глава компании Tez Tour, сообщил, что продажи путевок в этом направлении выросли примерно на 25 процентов.

Фото: unsplash.com by Роман Крафт is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Основная популярность среди россиян, по мнению экспертов, приходится на страны, доступные прямым перелетом.

"Несмотря на отсутствие прямого перелета в Европу, туры в этом направлении активно бронируются", — отметил он. "Никаких значительных препятствий для этого нет. Единственное, что могут испытывать туристы внутри страны — это некоторые неудобства с оплатой, но они готовы их преодолевать".

Эксперты подчеркнули, что среди популярных направлений для российских путешественников:

Турция

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

Египет

Ранее было объявлено о трудностях, с которыми столкнулись российские туристы при подаче документов на получение французской визы. Очередь за шенгенской визой в европейскую страну увеличилась из-за технического сбоя в визовом центре VFS Global.