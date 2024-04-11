Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
JAMA: c 1930-х по 1970-е годы площадь поверхности мозга увеличилась на 15%
Миллер: мы надеемся, что гибель детей Ханни не повлияет на переговоры
Ветеринары рассказали, как на собак влияет стерилизация
Врач Шевелева: некачественная шаурма может грозить не только сбоями в работе ЖКТ, но и более серьёзными проблемами
Как безопасно удалить гель-лак дома, сохраняя здоровье ваших ногтей
Лукашенко: без участия Москвы и Минска переговоры по Украине способны привести к эскалации.
Посадите на участке ратибиду
Западные аналитики бьют тревогу — Украина находится в наиболее уязвимом положении с начала конфликта
Илья Авербух заверил, что жена продолжит актёрскую деятельность несмотря на беременность
Туристический бум: рост популярности европейских путешествий среди россиян

У россиян появился интерес к туризму по Европе

1:03
Туризм

Множество российских туристов направились в путешествие по Европе. Воскан Арзуманов, глава компании Tez Tour, сообщил, что продажи путевок в этом направлении выросли примерно на 25 процентов.

У россиян появился интерес к туризму по Европе
Фото: unsplash.com by Роман Крафт is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Основная популярность среди россиян, по мнению экспертов, приходится на страны, доступные прямым перелетом.

"Несмотря на отсутствие прямого перелета в Европу, туры в этом направлении активно бронируются", — отметил он. "Никаких значительных препятствий для этого нет. Единственное, что могут испытывать туристы внутри страны — это некоторые неудобства с оплатой, но они готовы их преодолевать".

Эксперты подчеркнули, что среди популярных направлений для российских путешественников:

  • Турция
  • Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
  • Египет

Ранее было объявлено о трудностях, с которыми столкнулись российские туристы при подаче документов на получение французской визы. Очередь за шенгенской визой в европейскую страну увеличилась из-за технического сбоя в визовом центре VFS Global.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Слизни в панике уползут на участок соседей: вот какие два простых метода избавят от вредителя — моллюсков больше не увидите

Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.

Как избавиться от слизней
Стрижки, придающие эффект омоложения на десять лет
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
Уничтоженные Трипольская ТЭС и ПГХ в Стрые аукнулись всему миру Дмитрий Плотников Ильхам Алиев не поехал на саммит в Брюсселе из-за Армении Юрий Бочаров У некоторых свет в Харькове есть всегда. Небывалая коррупция царит в городе Любовь Степушова
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
В США порассуждали о мощи российских комплексов "Искандер-М"
В США порассуждали о мощи российских комплексов "Искандер-М"
Последние материалы
Западные аналитики бьют тревогу — Украина находится в наиболее уязвимом положении с начала конфликта
Илья Авербух заверил, что жена продолжит актёрскую деятельность несмотря на беременность
Автоэксперты назвали опасности раннего перехода на летнюю омывающую жидкость
Террорист, ликвидированный ФСБ, готовил теракт в одной из синагог Москвы
Лукашенко: сейчас есть все необходимо для переговоров о прекращении военных действий
В Казахстане предложили ввести обязательное киберстрахование
Захарова: планы Зеленского ведут к истреблению украинцев
Юрист Нигматуллина: при покупке квартиры в складчину велика вероятность дальнейшего конфликта с партнером по сделке
Экс-футболист Дьяков считает, что Угальде вообще не оправдывает вложенные в него 13 млн евро
Врач Этлис: выпирающий живот может свидетельствовать о начале инсулинорезистентности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников