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Изменение графика работы: визовый центр Китая в Москве на майские праздники

Визы в Китай не будут выдаваться с 28 апреля по 5 мая

1:38
Туризм

График работы Визового центра Китая в Москве меняется в связи с майскими праздниками. 27 апреля центр будет работать по обычному расписанию: прием документов с 09:00 до 15:00, выдача паспортов — с 09:00 до 16:00. С 28 апреля по 5 мая центр закроется: не будет приема и выдачи документов, а также недоступны будут консультации по телефону и электронной почте. Также не будет возможности оформить визу в период празднования Дня Победы, с 9 по 12 мая.

Визы в Китай не будут выдаваться с 28 апреля по 5 мая
Фото: commons.wikimedia by Экоу is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Заявления, поданные перед выходными, будут рассматриваться после возобновления работы центра в общем порядке. Визовый центр рекомендует планировать визиты заранее.

Кроме того, с 15 апреля начнется электронная запись в центр после четырехмесячного перерыва. Заявители, предпочитающие индивидуальную подачу документов, могут это сделать в живой очереди и получить отдельный талон для занятия места в очереди.

Подобный график работы, вероятно, распространится и на визовый центр КНР в Санкт-Петербурге, однако окончательное расписание пока не утверждено.

Очереди в визовом центре Китая в Москве на подачу документов находятся на уровне 3-4 часов из-за приближения Кантонской ярмарки, которая пройдет с 15 апреля по 5 мая в Гуанчжоу.

Напомним, что виза для Китая требуется не всем туристам, а лишь тем, кто планирует экскурсионную поездку. Для поездок на Хайнань по турпутевкам действует безвизовый режим в рамках групповых поездок.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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