Как сделать полет с детьми комфортным: советы от бортпроводника

Как лететь с ребенком и не свихнуться — советуют стюардессы

2:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Небеса. Авиация. Малыши.

Для многих пассажиров перелет с детьми может быть настоящим испытанием. Ожидая начала плача при взлете, родители часто готовятся заранее, укладывая в ручную кладь успокоительные препараты. Однако нет необходимости спешить с их применением, так как возможно комфортное время в полете с малышом, если правильно подготовиться.

Фото: Wikipedia by Scott & Elaine van der Chijs is licensed under CC BY-NC 2.0

Мы собрали несколько советов от бортпроводницы, чтобы помочь вам сделать перелет приятным и для вас, и для вашего малыша. Рассмотрим некоторые важные моменты:

Первый взгляд на небо

Важно дать вашему ребенку возможность насладиться видом из иллюминатора. Обычно дети сами просят место у окна. Не игнорируйте эту просьбу, так как пролетая над облаками, вы можете вместе с малышом фантазировать, узнавая формы облаков и фигур.

Кроме того, сидя у окна, вам будет легче контролировать движения ребенка, и вы сможете избежать возможных опасностей возле прохода. Помните, что проходные места могут быть опасны для маленьких детей из-за тележек с едой и напитками, а также из-за проходящих мимо пассажиров.

Давление в ушах

Для грудных младенцев или детей, которые еще пользуются пустышкой или бутылочкой, рекомендуется предложить эту возможность во время взлета и посадки, чтобы избежать дискомфорта в ушах. Детям постарше можно дать поильник с напитком или леденец.

Если ваш ребенок уже испытывает дискомфорт из-за изменения давления, имеет смысл иметь при себе сосудосуживающие капли для ушей, аптечку и выбирать места ближе к передней части самолета, где изменения давления меньше.

Питание в полете

Часто дети не желают употреблять питание, предлагаемое на борту, поэтому имеет смысл заранее позаботиться о своем собственном питании. Вам не нужно ограничиваться объемом и содержанием, так что берите с собой пищу, которую ваш ребенок предпочитает. Обратите внимание, что стюардессы смогут помочь с подогревом пищи, если это необходимо. Помните, что лучше придерживаться привычной домашней еды, чтобы избежать неудобств.

Одежда и комфорт

Помните о том, что температура воздуха в салоне может меняться, поэтому одевайте ребенка слоями и возьмите с собой теплые носки. Кроме того, удобная одежда поможет вам быстрее пройти через контроль в аэропорту. Имейте при себе запасную одежду на случай неожиданных ситуаций.

Время и развлечения

Выбирайте время перелета, ориентируясь на режим вашего ребенка. Для коротких перелетов лучше выбирать дневное время, а для длительных — ночные рейсы. Обязательно предоставьте вашему ребенку разнообразные развлечения, такие как игрушки, книги, раскраски и пазлы, чтобы сделать полет более приятным и интересным для него.