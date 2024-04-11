Россиянин задержан с зубами кашалота на границе с Китаем: уникальный инцидент

Россиянин попытался вывезти зубы кашалота в Китай и был задержан

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сотрудники таможни в Уссурийске задержали российского гражданина, который пытался перевезти в Китай зубы кашалота. По данным Telegram-канала Baza, его сообщники испугались и избавились от ценных артефактов, выбросив их в мусорку.

Фото: www.flickr.com by NPS / Kaitlin Thoreson is licensed under public domain

По сведениям источника, 54-летний мужчина путешествовал вместе с туристической группой в Китай. При осмотре таможенные служащие обнаружили три зуба кашалота у него в куртке. Во время допроса он признался, что ему передали останки животного его знакомые из Китая с просьбой перевезти их за границу за вознаграждение. Однако он не был единственным, кто вез зубы: еще трое его друзей также приняли участие в этой схеме, каждый из них перевозил по 10 зубов. Однако после задержания они испугались и избавились от добычи, выбросив её в мусорный бак в туалете.

В отношении российского и китайского граждан возбудили уголовное дело по статье 226.1 УК РФ, поскольку перевозка зубов кашалота запрещена из-за их культурной ценности. Согласно этой статье, предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.