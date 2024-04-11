Панган: курорт Таиланда для тех, кто ищет спокойствие и незабываемые вечеринки — отзыв туристов

Российская туристка Саша Коновалова поделилась своими впечатлениями о пребывании на острове Панган в своем блоге на платформе "Дзен".
Она отметила, что этот курорт подходит как для любителей спокойного отдыха, так и для тех, кто предпочитает активные вечеринки. В ее словах, на Пангане можно насладиться полным релаксом и лучшими тусовками в Таиланде. Коновалова восхищалась природой острова, описывая постоянное щебетание птиц, встречу с обезьянами и буйную зелень растительности.
Тем временем, другой российский турист, Алексей Кутовой, оказался менее впечатлен пейзажами Пангана. По его мнению, природа острова оказалась не такой впечатляющей, как он ожидал.
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