Панган: курорт Таиланда для тех, кто ищет спокойствие и незабываемые вечеринки — отзыв туристов

Туристка из России описала курорты Таиланда словами "полный релакс и лучшие тусовки"

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка Саша Коновалова поделилась своими впечатлениями о пребывании на острове Панган в своем блоге на платформе "Дзен".

Фото: Собственная работа by Azisrif is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Она отметила, что этот курорт подходит как для любителей спокойного отдыха, так и для тех, кто предпочитает активные вечеринки. В ее словах, на Пангане можно насладиться полным релаксом и лучшими тусовками в Таиланде. Коновалова восхищалась природой острова, описывая постоянное щебетание птиц, встречу с обезьянами и буйную зелень растительности.

Тем временем, другой российский турист, Алексей Кутовой, оказался менее впечатлен пейзажами Пангана. По его мнению, природа острова оказалась не такой впечатляющей, как он ожидал.

ПАНГАН - лучший остров ТАИЛАНДА. Это Вам не ПХУКЕТ!