Под прицелом: как стюардессы обнаруживают и предотвращают потенциальные угрозы во время полета

Стюардесса объяснила, зачем приветствуют пассажиров при посадке в самолет

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

При входе в самолет стюардессы приветствуют пассажиров не только как акт вежливости, но и как часть процедуры проверки их готовности к полету. Это подтверждает бортпроводница Miva из TikTok. Она утверждает, что за этим приветствием стоит не только желание пожелать приятного полета, но и желание выявить пассажиров, которые могут быть слишком пьяными или больными для полета, а также тех, кто мог бы оказать помощь в случае чрезвычайной ситуации.

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Стюардессы выполняют множество обязанностей, включая проверку состояния пассажиров перед посадкой. Специалисты утверждают, что они обучены распознавать признаки, указывающие на неудовлетворительное физическое или психологическое состояние пассажиров, такие как употребление алкоголя, наркотиков или наличие болезней, которые могут представлять опасность для других пассажиров.

В случае необходимости стюардессы могут прекратить подачу алкогольных напитков и обратиться к медицинскому персоналу, если потребуется помощь. Кроме того, они оценивают, кто из пассажиров обладает достаточной физической силой и спокойствием, чтобы оказать помощь в случае чрезвычайной ситуации. Таким образом, стюардессы играют ключевую роль в обеспечении безопасности всех пассажиров на борту самолета.