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Рост стоимости отдыха для россиян: египет +7,6%, турция +5,3%

Туризм за границу для россиян заметно подорожал

1:00
Туризм

Например, стоимость отдыха в Египте выросла на 7,6%, а в Турции — на 5,3%. Наблюдается повышение цен на туры в ряде других стран, включая страны Закавказья, Беларусь и ОАЭ. Однако стоимость поездок в некоторые страны Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Таиланд, снизилась на 5,7%.

Туризм за границу для россиян заметно подорожал
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Внутренний туризм также отразился изменениями цен. Например, отдых на Черноморском побережье России подорожал на 10,6%, а экскурсии по стране — на 5,2%. Стоимость проживания в пансионатах, гостиницах и мотелях также увеличилась. Некоторые виды услуг, такие как автобусные экскурсии и путевки в санатории, также подорожали. В то же время, цены на определенные развлекательные мероприятия, такие как посещение музеев и театров, остались более стабильными.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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