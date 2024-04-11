Рост стоимости отдыха для россиян: египет +7,6%, турция +5,3%

Например, стоимость отдыха в Египте выросла на 7,6%, а в Турции — на 5,3%. Наблюдается повышение цен на туры в ряде других стран, включая страны Закавказья, Беларусь и ОАЭ. Однако стоимость поездок в некоторые страны Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Таиланд, снизилась на 5,7%.
Внутренний туризм также отразился изменениями цен. Например, отдых на Черноморском побережье России подорожал на 10,6%, а экскурсии по стране — на 5,2%. Стоимость проживания в пансионатах, гостиницах и мотелях также увеличилась. Некоторые виды услуг, такие как автобусные экскурсии и путевки в санатории, также подорожали. В то же время, цены на определенные развлекательные мероприятия, такие как посещение музеев и театров, остались более стабильными.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.