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Украинцы и Русские нарушают: местные жители Шри-Ланки призваны следить за незаконной деятельностью туристов

Жителей Шри-Ланки попросили следить за россиянами и украинцами

1:08
Туризм

Местные власти Шри-Ланки призвали местных жителей внимательно относиться к туристам из России и Украины, которые занимаются незаконным предпринимательством и нарушают визовые правила. 

Жителей Шри-Ланки попросили следить за россиянами и украинцами
Фото: commons.wikimedia.org by Бернард Ганьон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Комитет по государственным предприятиям (COPA) Шри-Ланки обратился к сотрудникам Департамента иммиграции и эмиграции с просьбой более внимательно контролировать подобные нарушения. COPA подчеркнул, что туристы из этих стран, а также из Израиля, незаконно осуществляют предпринимательскую деятельность, что приводит к потере доходов для общества Шри-Ланки.

В ответ на это чиновники из департамента отметили, что трудно отследить местонахождение нелегальных иностранных бизнесменов, поэтому они просят о помощи у местных жителей. Для этого будет создана специальная горячая линия, по которой местные жители смогут сообщать о замеченных нарушениях.

В начале апреля было объявлено, что власти Шри-Ланки продлевают бесплатный визовый режим для путешественников из семи стран, включая Россию. Этот пилотный проект будет действовать до 30 апреля, после чего правительство примет решение о его дальнейшем судьбе.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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