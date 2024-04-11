Украинцы и Русские нарушают: местные жители Шри-Ланки призваны следить за незаконной деятельностью туристов

Местные власти Шри-Ланки призвали местных жителей внимательно относиться к туристам из России и Украины, которые занимаются незаконным предпринимательством и нарушают визовые правила.
Комитет по государственным предприятиям (COPA) Шри-Ланки обратился к сотрудникам Департамента иммиграции и эмиграции с просьбой более внимательно контролировать подобные нарушения. COPA подчеркнул, что туристы из этих стран, а также из Израиля, незаконно осуществляют предпринимательскую деятельность, что приводит к потере доходов для общества Шри-Ланки.
В ответ на это чиновники из департамента отметили, что трудно отследить местонахождение нелегальных иностранных бизнесменов, поэтому они просят о помощи у местных жителей. Для этого будет создана специальная горячая линия, по которой местные жители смогут сообщать о замеченных нарушениях.
В начале апреля было объявлено, что власти Шри-Ланки продлевают бесплатный визовый режим для путешественников из семи стран, включая Россию. Этот пилотный проект будет действовать до 30 апреля, после чего правительство примет решение о его дальнейшем судьбе.
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