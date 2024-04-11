Избегайте путешествий на Ближний Восток: предупреждение от МИД России о рисках на Ближнем Востоке

МИД настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Ближний Восток, особенно в Израиль, Ливан и Палестину, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
По ее словам, в регионе продолжается "напряженная обстановка", как в районе палестино-израильского конфликта, так и в зоне "голубой линии" между Ливаном и Израилем. Однако, по мнению Захаровой, ситуация в Иордании остается "стабильной", и вероятность переноса боевых действий на территорию королевства невелика.
Подобное предупреждение МИД уже было выдано 20 октября 2023 года, тогда в список опасных для посещения стран также входила Иордания.
Война в секторе Газа продолжается уже более полугода, что привело к обострению ситуации на израильско-ливанской границе, где шиитская группировка "Хизбалла" и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) периодически обмениваются ударами.
Израильские власти и движение ХАМАС в течение нескольких месяцев ведут переговоры о режиме прекращения огня. Однако, по данным телеканала Kan, 10 апреля ХАМАС отказался от выполнения требования Израиля о возвращении 40 удерживаемых заложников в обмен на 42-дневное прекращение огня.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял о невозможности прекращения огня без освобождения израильских заложников. По его мнению, уступка требованиям ХАМАС может создать прецедент для будущих нападений на Израиль со стороны группировки.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.