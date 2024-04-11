Избегайте путешествий на Ближний Восток: предупреждение от МИД России о рисках на Ближнем Востоке

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МИД рекомендует россиянам воздержаться от поездок на Ближний Восток

1:33
Туризм

МИД настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Ближний Восток, особенно в Израиль, Ливан и Палестину, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

МИД рекомендует россиянам воздержаться от поездок на Ближний Восток
Фото: www.hood.army.mil by армия США is licensed under находится в общественном достоянии в Соединенных Штатах.

По ее словам, в регионе продолжается "напряженная обстановка", как в районе палестино-израильского конфликта, так и в зоне "голубой линии" между Ливаном и Израилем. Однако, по мнению Захаровой, ситуация в Иордании остается "стабильной", и вероятность переноса боевых действий на территорию королевства невелика.

Подобное предупреждение МИД уже было выдано 20 октября 2023 года, тогда в список опасных для посещения стран также входила Иордания.

Война в секторе Газа продолжается уже более полугода, что привело к обострению ситуации на израильско-ливанской границе, где шиитская группировка "Хизбалла" и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) периодически обмениваются ударами.

Израильские власти и движение ХАМАС в течение нескольких месяцев ведут переговоры о режиме прекращения огня. Однако, по данным телеканала Kan, 10 апреля ХАМАС отказался от выполнения требования Израиля о возвращении 40 удерживаемых заложников в обмен на 42-дневное прекращение огня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял о невозможности прекращения огня без освобождения израильских заложников. По его мнению, уступка требованиям ХАМАС может создать прецедент для будущих нападений на Израиль со стороны группировки.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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