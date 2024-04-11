Северная Корея ждет: лучшие летние туры в Северную Корею доступны из Приморского края

Российских туристов ждут летом на пляжах Северной Кореи

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вместе с туроператорами правительство Приморского края разработало программы летних туров в Северную Корею из Владивостока. Об этом сообщили на телеканале "ОТВ" в программе "В центре внимания" руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков и генеральный директор туроператора "Восток Интур" Инна Мухина.

Фото: flickr.com by Roman Harak is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Программы летних туров в КНДР уже готовы. Они будут длиться 8 или 12 дней, включая отдых на пляжах Северной Кореи. В настоящее время утверждаются конкретные даты выезда.

На весну запланированы три тура на пять дней. Первая группа из 40 человек отправится 15 апреля. Вторая, ожидающаяся составить около 100 туристов, посетит КНДР с 29 апреля по 3 мая. Третья группа из 30 человек отправится 6-10 мая.

Ранее сообщалось о росте спроса на поездки в КНДР. Российский союз туриндустрии отметил увеличение интереса к поездкам в Северную Корею. С февраля различные туроператоры организовывают регулярные поездки российских туристов в эту страну. В феврале первая за четыре года группа россиян, в числе 100 человек, посетила Пхеньян и горнолыжный курорт "Масикрен". В марте две другие группы также посетили КНДР.