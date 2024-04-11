Путешествия без бюрократии: топ стран для российских туристов без визовых ограничений

Куда россияне могут поехать отдыхать без виз и бюрократии в 2024

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ряд стран предлагают российским туристам въезд без необходимости получения визы, что значительно упрощает организацию путешествий. Среди таких стран можно выделить Турцию, Таиланд, ОАЭ, Кубу и другие, где для въезда достаточно наличия заграничного паспорта.

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Официальный веб-сайт МИД предоставляет подробную информацию о странах, доступных для посещения россиянами без визы. Кроме того, для путешествия в некоторые страны, такие как Абхазия, Южная Осетия, Беларусь, Казахстан и Киргизия, достаточно российского внутреннего паспорта. В то время как для посещения Грузии требуется заграничный паспорт, срок действия которого не должен превышать один год.

Не только европейские и азиатские страны приветствуют российских граждан без визы; к ним присоединяются африканские государства, такие как Марокко, Тунис и Южно-Африканская Республика, предоставляющие право на пребывание до 90 дней.

Перед планированием поездки очень важно проверить срок действия заграничного паспорта и убедиться, что он соответствует требованиям страны назначения. В зависимости от страны, паспорт должен быть действителен от одного до шести месяцев с момента въезда.

Некоторые страны ввели упрощенные схемы для привлечения туристов, например, Шри-Ланка, предлагающая бесплатные визы на срок до 30 дней, с возможностью продления проекта до апреля 2024 года для оценки его эффективности.

Для получения электронной визы в такие страны, как Индия, Камбоджа, Кения, Мексика и Саудовская Аравия, туристам необходимо подать заявку онлайн до прибытия. Стоит учитывать, что электронная виза в Саудовскую Аравию позволяет находиться в стране до 90 дней, а в Эфиопии — до 30 или 90 дней.