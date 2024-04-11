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Путешествия без бюрократии: топ стран для российских туристов без визовых ограничений

Куда россияне могут поехать отдыхать без виз и бюрократии в 2024

1:52
Туризм

Ряд стран предлагают российским туристам въезд без необходимости получения визы, что значительно упрощает организацию путешествий. Среди таких стран можно выделить Турцию, Таиланд, ОАЭ, Кубу и другие, где для въезда достаточно наличия заграничного паспорта.

Куда россияне могут поехать отдыхать без виз и бюрократии в 2024
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Официальный веб-сайт МИД предоставляет подробную информацию о странах, доступных для посещения россиянами без визы. Кроме того, для путешествия в некоторые страны, такие как Абхазия, Южная Осетия, Беларусь, Казахстан и Киргизия, достаточно российского внутреннего паспорта. В то время как для посещения Грузии требуется заграничный паспорт, срок действия которого не должен превышать один год.

Не только европейские и азиатские страны приветствуют российских граждан без визы; к ним присоединяются африканские государства, такие как Марокко, Тунис и Южно-Африканская Республика, предоставляющие право на пребывание до 90 дней.

Перед планированием поездки очень важно проверить срок действия заграничного паспорта и убедиться, что он соответствует требованиям страны назначения. В зависимости от страны, паспорт должен быть действителен от одного до шести месяцев с момента въезда.

Некоторые страны ввели упрощенные схемы для привлечения туристов, например, Шри-Ланка, предлагающая бесплатные визы на срок до 30 дней, с возможностью продления проекта до апреля 2024 года для оценки его эффективности.

Для получения электронной визы в такие страны, как Индия, Камбоджа, Кения, Мексика и Саудовская Аравия, туристам необходимо подать заявку онлайн до прибытия. Стоит учитывать, что электронная виза в Саудовскую Аравию позволяет находиться в стране до 90 дней, а в Эфиопии — до 30 или 90 дней.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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