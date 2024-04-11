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Медицинская страховка для поездки в Беларусь: важные моменты для граждан России и Грузии

Нужна ли медстраховка гражданам России для поездки в Беларусь

1:28
Туризм

"Планируем поездку на майские праздники в Беларусь с подругой. Возник вопрос: нужно ли нам оформлять медицинскую страховку? Я — гражданка России, а моя подруга — из Грузии, Анастасия Королёва, Владикавказ"

Нужна ли медстраховка гражданам России для поездки в Беларусь
Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

При въезде гражданам России в Беларусь не требуется оформление медицинской страховки в соответствии с "Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации об оказании медицинской помощи".

Граждане Беларуси и России имеют право на бесплатную скорую и неотложную медицинскую помощь на территории Союзного государства, включая государственные и муниципальные учреждения, вне зависимости от длительности пребывания.

Тем не менее, при желании можно оформить добровольную медицинскую страховку. Например, это может быть полезно для занятий экстремальными видами спорта. Для граждан других стран обязательно наличие медицинской страховки при поездке в Беларусь, за исключением граждан стран СНГ. Договор можно заключить онлайн на сайтах Белгосстраха или Белэксимгаранта, а также в пункте пропуска через границу. Иностранные граждане также могут заключить договор ОМС с иностранной компанией.

Важно учитывать, что страховая сумма должна быть не менее 10 000 евро. При отсутствии у иностранных граждан страховки, соответствующей требованиям, и отказе заключить договор ОМС в пункте пропуска через границу в международных аэропортах, им может быть отказано во въезде в Беларусь."

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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