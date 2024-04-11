Ваш гид к комфортному путешествию: топовые советы специалистов по туризму для беззаботных перелетов

Сотрудники авиакомпании дали несколько рекомендаций для более комфортного полета

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Специалисты в области туризма и бортпроводники поделились полезными советами, включая так называемое "правило 24 часов", которое может улучшить ваше переживание следующего полета. Они рекомендуют внимательно следить за питанием перед вылетом, избегая тяжелой, жирной и острой пищи. Кроме того, они советуют употреблять больше воды в течение суток до и после полета, чтобы избежать головной боли из-за обезвоживания и сухости кожи.

Фото: flickr.com by Роб Старлинг is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Отказ от еды во время полета также может быть полезным. Пища на борту часто содержит много соли и сахара, что может вызвать вздутие живота. Вместо этого стоит приготовить и взять с собой легкую и здоровую пищу.

Технологические устройства также могут быть полезны во время путешествия. Ли Добсон, один из основателей Travel City, подчеркнул важность использования наушников с шумоподавлением и внешнего аккумулятора для устройств. Он отметил, что эти новинки техники значительно улучшили его опыт полета, делая длительные перелеты более приятными.

Кроме того, эксперты рекомендуют брать с собой удлинитель и запасную одежду на три дня. Это поможет избежать проблем с багажом из-за проверки безопасности или других неожиданных обстоятельств.