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Ваш гид к комфортному путешествию: топовые советы специалистов по туризму для беззаботных перелетов

Сотрудники авиакомпании дали несколько рекомендаций для более комфортного полета

1:16
Туризм

Специалисты в области туризма и бортпроводники поделились полезными советами, включая так называемое "правило 24 часов", которое может улучшить ваше переживание следующего полета. Они рекомендуют внимательно следить за питанием перед вылетом, избегая тяжелой, жирной и острой пищи. Кроме того, они советуют употреблять больше воды в течение суток до и после полета, чтобы избежать головной боли из-за обезвоживания и сухости кожи.

Сотрудники авиакомпании дали несколько рекомендаций для более комфортного полета
Фото: flickr.com by Роб Старлинг is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Отказ от еды во время полета также может быть полезным. Пища на борту часто содержит много соли и сахара, что может вызвать вздутие живота. Вместо этого стоит приготовить и взять с собой легкую и здоровую пищу.

Технологические устройства также могут быть полезны во время путешествия. Ли Добсон, один из основателей Travel City, подчеркнул важность использования наушников с шумоподавлением и внешнего аккумулятора для устройств. Он отметил, что эти новинки техники значительно улучшили его опыт полета, делая длительные перелеты более приятными.

Кроме того, эксперты рекомендуют брать с собой удлинитель и запасную одежду на три дня. Это поможет избежать проблем с багажом из-за проверки безопасности или других неожиданных обстоятельств.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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