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Замок Эребру: история величия и тайн Шведской крепости

История таинственного замка Эребру

1:53
Туризм

Эребру, седьмой по величине город в современной Швеции, имел значимую роль в экономике страны, контролируя несколько крупных торговых маршрутов. В этом контексте возвышается замок, названный в честь города. "Рамблер" представляет историю этой крепости.

История таинственного замка Эребру
Фото: commons.wikimedia.org by David Castor is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

История начинается в XIV веке на острове в центре города Эребру, окружённом рекой Свартон. Там был построен каменный дом, который заложил основу для будущего замка. Точная дата постройки неизвестна, но предположительно она была завершена к 1364 году, когда Альбрект фон Мекленбург стал королем Швеции.

Позже замок был усилен, добавив к башне три крыла на юге, западе и севере, каждое из которых состояло из трёх этажей. В одном из крыльев был зал с огромными стрельчатыми арочными окнами. Дальнейшие расширения придавали крепости более готический вид.

Как и многие замки, Эребру окутан легендами. Одна из них связана с Энгельбректом Энгельбректсоном, лидером восстания Энгельбректов в 1434 году. В 1436 году его убили, а после похоронили в церкви Святого Николая в Эребру. Карл IX, захвативший замок, раскопал его могилу и перезахоронил в стенах замка, после чего появилась легенда о теневом присутствии Энгельбректа.

Подземелья замка Эребру использовались как тюрьма, оборудованные даже пыточными камерами. Они были темными и лишены окон, заключённые находились в полной темноте, кормились грязной водой и остатками еды со столов замка. Некоторые легенды связывают побег из этой тюрьмы с Лассе-Махе, известным вором-трансвеститом первой половины XIX века, который вдохновил множество литературных произведений и фильмов.

ЭРЕБРУ (ÖREBRO)/ШВЕЦИЯ #швеция #эребру
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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