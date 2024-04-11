Уникальные особенности культуры Узбекистана: что мужчины не могут делать в этой стране

Какие действия запрещены мужчинам в Узбекистане

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская блогерша, занимающаяся путешествиями, посетила Узбекистан, провела время с местными жителями и перечислила аспекты культуры этой страны, которые могут показаться необычными для мужчин. Её историю она опубликовала на своем личном блоге под названием "Лайк Трэвел Путешествия" на платформе "Дзен".

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В своем рассказе автор подчеркнул, что в Узбекистане не принято для мужчин общаться с женщинами, имеющими мужей. Она отметила, что жену не принято приглашать за один стол с другом мужа, чтобы избежать недопонимания и ревности со стороны мужа. Также мужчине не принято смотреть на жену друга, чтобы избежать конфликтов.

Помимо этого, по словам блогерши, большинство узбеков предпочитают не употреблять фаст-фуд дома, в основном из-за недостатка подобных заведений в стране. Она отметила, что для узбеков более характерны традиционные блюда, такие как шашлык и плов, и они редко посещают фаст-фуды, так как это не соответствует их культуре и ценам на такие блюда в ресторанах.

Третьим аспектом, на который обратила внимание блогерша, является запрет на сожительство до официальной свадьбы. Она пояснила, что молодые люди в Узбекистане не имеют права проживать вместе до регистрации брака.

Также блогерша отметила, что в Узбекистане мужчины часто не разрешают своим женам работать, считая, что их основной обязанностью является забота о домашнем очаге и детях. Это культурное восприятие, по её мнению, приводит к тому, что женщины чаще остаются дома, даже если они стремятся к профессиональной карьере.

Ранее другая российская путешественница также посетила Узбекистан и поделилась своим опытом отношения местных жителей к туристам. По её словам, узбеки проявляют гостеприимство и доброжелательность, часто подходя на улицах, предлагая помощь и приглашая в гости.