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Уникальные особенности культуры Узбекистана: что мужчины не могут делать в этой стране

Какие действия запрещены мужчинам в Узбекистане

1:55
Туризм

Российская блогерша, занимающаяся путешествиями, посетила Узбекистан, провела время с местными жителями и перечислила аспекты культуры этой страны, которые могут показаться необычными для мужчин. Её историю она опубликовала на своем личном блоге под названием "Лайк Трэвел Путешествия" на платформе "Дзен".

Какие действия запрещены мужчинам в Узбекистане
Фото: commons.wikimedia.org by http://veton.picq.fr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

В своем рассказе автор подчеркнул, что в Узбекистане не принято для мужчин общаться с женщинами, имеющими мужей. Она отметила, что жену не принято приглашать за один стол с другом мужа, чтобы избежать недопонимания и ревности со стороны мужа. Также мужчине не принято смотреть на жену друга, чтобы избежать конфликтов.

Помимо этого, по словам блогерши, большинство узбеков предпочитают не употреблять фаст-фуд дома, в основном из-за недостатка подобных заведений в стране. Она отметила, что для узбеков более характерны традиционные блюда, такие как шашлык и плов, и они редко посещают фаст-фуды, так как это не соответствует их культуре и ценам на такие блюда в ресторанах.

Третьим аспектом, на который обратила внимание блогерша, является запрет на сожительство до официальной свадьбы. Она пояснила, что молодые люди в Узбекистане не имеют права проживать вместе до регистрации брака.

Также блогерша отметила, что в Узбекистане мужчины часто не разрешают своим женам работать, считая, что их основной обязанностью является забота о домашнем очаге и детях. Это культурное восприятие, по её мнению, приводит к тому, что женщины чаще остаются дома, даже если они стремятся к профессиональной карьере.

Ранее другая российская путешественница также посетила Узбекистан и поделилась своим опытом отношения местных жителей к туристам. По её словам, узбеки проявляют гостеприимство и доброжелательность, часто подходя на улицах, предлагая помощь и приглашая в гости.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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