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Лучшие способы экономии: советы от бизнес-тренера и владельца турагентства

Топ-5 способов сэкономить в путешествиях — рассказывает турагент

1:27
Туризм

Известный российский турагент, бизнес-тренер и владелец турагентства Тариел Гажиенко раскрыл пять способов экономии на проживании во время путешествий. 

Топ-5 способов сэкономить в путешествиях — рассказывает турагент
Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл is licensed under Creative Commons CC0 1.0 "Всеобщее общественное достояние "
  1. Во-первых, он отметил важность использования карт лояльности отелей. Гостиницы одной сети часто предлагают собственные карты, которые позволяют получать скидки. Поэтому, если вы предпочитаете отдыхать в определенной сети отелей, стоит рассмотреть возможность получения такой карты.

  2. Далее, Гажиенко посоветовал бронировать жилье с опцией бесплатной отмены. Цены на проживание могут меняться даже в течение одного сезона, поэтому такая опция позволит следить за изменениями и, при необходимости, перебронировать номер по более выгодной цене.

  3. Для длительных путешествий он рекомендовал рассматривать варианты аренды жилья на месяц, а не посуточно. Это позволит сэкономить деньги, даже если пребывание будет короче месяца.

  4. Также Гажиенко упомянул о двух стратегиях бронирования: забронировать жилье заранее или ждать последнего момента. При раннем бронировании цены обычно ниже, но также есть шанс получить скидку за ночь перед заездом, если номера остались незанятыми.

  5. Наконец, он упомянул систему "Фортуна", когда турист оплачивает тур, не выбирая конкретный отель, а лишь указывая количество звезд и тип питания. Это может привести к существенной экономии, но есть риск попасть в отель, который не соответствует ожиданиям.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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