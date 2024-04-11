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Русских дискриминируют на Мальдивах: туристка рассказывает о своем опыте отдыха на Мальдивах

Туристка пожаловалась на дискриминацию русских на Мальдивах

1:37
Туризм

Известной журналистке Мадонне Мур не пришлось по душе время, проведенное ею на Мальдивах. Хотя условия проживания в отеле и обслуживание были в порядке, она выразила недовольство из-за предполагаемой дискриминации национального характера.

Туристка пожаловалась на дискриминацию русских на Мальдивах
Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Мадонна поделилась своими впечатлениями в своем телеграм-канале, заметив, что русскоязычных туристов разместили в отдельной части острова, вдали от основных туристических мест и ресторанов. Она отметила, что на другой стороне острова, где находились большинство других гостей, русскоязычных почти не было, вместо них преобладали арабы, англичане и немцы.

Мадонна не уточнила конкретное место пребывания и не назвала отель, однако отметила, что само место хорошее, но из-за разделения на русскоязычных и нерусскоязычных ее впечатления оказались негативными.

Некоторые из ее подписчиков выразили сомнения в правдивости информации и попросили уточнений о конкретном отеле. Но Мадонна не ответила на запросы, лишь намекнув, что расскажет более подробно по окончании отпуска, возможно из-за страха последствий со стороны отеля.

Тем не менее, отмечается, что если действительно произошло что-то подобное, то это скорее исключение из правил. По словам туроператоров, на Мальдивах дискриминация национального характера не практикуется.

Руководитель туроператора "Пантеон" Анатолий Гаркушин и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян высказались, что дискриминация по национальному признаку в отношении российских туристов на Мальдивах неприемлема и не имеет места быть. 

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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