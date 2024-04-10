"Санкции не помеха": крым продолжает привлекать инвестиции несмотря на санкции

МЭР Крыма: санкции не мешают инвестициям в местный туризм

2:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Санкции и другие ограничения не оказали влияния на привлекательность Крыма для инвесторов в сфере курортного туризма, так как он остается лидером по привлечению финансовых средств. Министр экономического развития региона, Дмитрий Шеряко, отметил, что несмотря на данные ограничения, Крым остается привлекательным для инвесторов, особенно в сфере курортов и туризма. Инвестиции как отечественных, так и иностранных инвесторов направляются в регион.

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Шеряко добавил, что в сфере курортно-туристической деятельности реализуются проекты на сумму 53,3 миллиарда рублей, а также жилищное строительство на 29 миллиардов рублей, и транспортно-логистические проекты на 26,4 миллиарда рублей.

Ранее в своем выступлении перед Госдумой глава российского правительства Михаил Мишустин отметил, что объем инвестиций в России в 2023 году увеличился примерно на 10%, что является рекордом за последние годы.

Шеряко также подчеркнул положительное влияние внедрения регионального инвестиционного стандарта на привлечение инвестиций в регион. Этот стандарт предусматривает механизмы поддержки инвестиционных проектов, установление правил инвестирования и создание реестра компаний. Инвестиционный стандарт уже успешно внедрен в 85 регионах России под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

По словам министра, в регионе Крыма в настоящее время реализуется 250 инвестиционных проектов на общую сумму 500,1 миллиарда рублей, из которых уже фактически вложено 154,7 миллиарда рублей. Симферопольский район занимает лидирующие позиции по привлечению инвестиций, за ним следуют Симферополь и Ялта.

В текущем году планируется завершить реализацию семи проектов в регионе, включая три в сельском хозяйстве и остальные в области производства и строительства.