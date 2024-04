Японские приключения в мае: туры от моря к океану и лавандовым полям

В последнее время Япония стала популярным направлением среди российских туристов благодаря упрощенной визовой политике и наличию туров с гарантированным авиаперелетом. Ведущие туристические компании, такие как BSI Group, China Travel, FUN&SUN, "Русский Экспресс", PAC Group, Space Travel и ITM group, отмечают рост спроса на поездки в Японию, с увеличением количества бронирований на 30-45% по сравнению с предыдущим годом, по данным АТОР.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository