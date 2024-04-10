Японские приключения в мае: туры от моря к океану и лавандовым полям

Стоимость туров в Японию начинается от 230т. рублей за двоих в мае

2:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последнее время Япония стала популярным направлением среди российских туристов благодаря упрощенной визовой политике и наличию туров с гарантированным авиаперелетом. Ведущие туристические компании, такие как BSI Group, China Travel, FUN&SUN, "Русский Экспресс", PAC Group, Space Travel и ITM group, отмечают рост спроса на поездки в Японию, с увеличением количества бронирований на 30-45% по сравнению с предыдущим годом, по данным АТОР.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository

BSI Group выделяет рост бронирований на 45% для Японии как впечатляющий результат, обращая внимание на востребованность туров "под ключ", включающих авиаперелет и быстрое получение визы за 3-5 рабочих дней.

"Русский Экспресс" сообщает о повышении продаж на 40%, особенно благодаря турам на Новый год и в период цветения сакуры. PAC Group отмечает высокий спрос на туры, связанные с цветением сакуры, с групповые туры распроданными за месяц до начала поездки.

Средняя продолжительность пребывания в Японии составляет 9 ночей, популярными являются классические экскурсионные программы, включающие Токио, Нару, Киото и регион Фудзияма. FUN&SUN также отмечают, что цветение сакуры можно наблюдать в мае, например, в Хиросаки, а также цветение глициний и тюльпанов. Стоимость туров на майские праздники начинается от 230 тысяч рублей за двоих, плюс стоимость авиабилетов.

ITM group уточняют, что несмотря на отсутствие прямых рейсов, доступны различные варианты перелетов, включая стыковочные рейсы через Qatar Airways, Turkish Airlines и китайские авиакомпании.

Летом в Японии проходит множество фестивалей и праздников, предлагающих углубленное погружение в культуру и традиции страны, такие как фестивали сумо в Токио, фейерверки на реке Сумида и фестиваль Фукагава в районе Кото.

Туроператоры предлагают различные маршруты и варианты отдыха, учитывая сезонные особенности Японии. PAC Group предлагают тур "Япония с востока на запад" на восемь ночей, FUN&SUN представляют тур "Классическая Япония", а "Русский Экспресс" предлагает тур "Классическая Япония + отдых на море". BSI Group выделяется предложением девятидневного тура с гарантированным авиаперелетом. China Travel предлагает авторский тур "Гранд-тур по Японии от моря к океану + горячие источники" на тринадцать ночей.

Каждое из этих предложений удовлетворяет разнообразные интересы путешественников, предоставляя возможность погрузиться в культуру, исследовать природные красоты и насладиться отдыхом на побережье Японии.

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