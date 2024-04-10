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Неосвоенные богатства: почему миллионы долларов валяются у венесуэльцев под ногами

Россиянин описал Венесуэлу фразой "миллионы валяются под ногами"

1:36
Туризм

Российский блогер, который увлечен путешествиями, описал свой опыт в Венесуэле и выразил удивление тем, что местные жители не обращают внимания на огромное количество манго, которые падают с деревьев и остаются недооцененными. Он поделился своими впечатлениями в личном блоге под названием TravelManiac на платформе "Дзен".

Россиянин описал Венесуэлу фразой "миллионы валяются под ногами"
Фото: flickr.com by robert mclean is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Блогер отметил, что венесуэльцы не осознают потенциал этих фруктов и не задумываются о возможности использования их для заработка. Он удивился тому, что манго, которое местные жители считают мусором, на самом деле является вкусным и сладким, и даже более вкусным, чем-то, что продают в российских супермаркетах.

Блогер предположил, что экспорт манго может принести Венесуэле значительный доход, однако местный предприниматель, с которым он общался, объяснил, что из-за круглогодичного плодоношения деревьев сбор урожая не так прост. Он пояснил, что плоды созревают постепенно, и чтобы собрать их, нужно тщательно выбирать только зрелые, оставляя на дереве те, которые еще не готовы к сбору.

Бизнесмен указал на трудоемкость этого процесса как основное препятствие для местных жителей в использовании манго как источника дохода. Таким образом, блогер подчеркнул, что миллионы долларов буквально лежат под ногами жителей Венесуэлы, не используемые из-за трудностей в сборе и монетизации урожая.

Кроме того, ранее в своем блоге этот же автор обсуждал завтраки, предлагаемые в отелях Венесуэлы, отмечая отсутствие изобилия еды, даже в отелях с высоким рейтингом.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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