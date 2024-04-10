Планирование поездки вперед: рейтинг регионов России согласно Bronevik.com

Согласно исследованию, проведенному сервисом бронирования отелей Bronevik. com, был составлен рейтинг регионов России по уровню предварительного планирования путешествий. Специалисты отмечают, что за последний год общий период планирования поездок российских туристов увеличился в полтора раза.
Согласно отчету, горизонт планирования поездок увеличился в 1,5 раза, и процент спонтанных поездок в стране постепенно снижается. В топе рейтинга находятся регионы, где путевки приобретают заранее за месяц, два или более.
Среди них:
Ранее "Свободная Пресса" сообщала о том, что в летнее время года многие люди принимают решение об увольнении.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.