Планирование поездки вперед: рейтинг регионов России согласно Bronevik.com

Россияне стали планировать свои путешествия заранее

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно исследованию, проведенному сервисом бронирования отелей Bronevik. com, был составлен рейтинг регионов России по уровню предварительного планирования путешествий. Специалисты отмечают, что за последний год общий период планирования поездок российских туристов увеличился в полтора раза.

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Согласно отчету, горизонт планирования поездок увеличился в 1,5 раза, и процент спонтанных поездок в стране постепенно снижается. В топе рейтинга находятся регионы, где путевки приобретают заранее за месяц, два или более.

Среди них:

Камчатский край

Дагестан

Кабардино-Балкария

Чечня

Северная Осетия

Калининградская область

Краснодарский и Ставропольский края

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