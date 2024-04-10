Оплата долгов в аэропортах: новая возможность для граждан выезжать из России — инициатива Даванкова

Даванков: нужно дать возможность оплатить долги в аэропортах перед вылетом за рубеж

2:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гражданам, которые из-за задолженностей не имеют возможности покинуть территорию России, предлагается внести платежи непосредственно в аэропортах с получением разрешения на выезд на месте. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из фракции "Новые люди" высказал эту инициативу в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

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По мнению Даванкова, целесообразно рассмотреть возможность предоставления гражданам оплаты задолженности прямо на пограничных пунктах, вокзалах и аэропортах с моментальным получением разрешения на выезд. Это даст возможность гражданам снять запрет на выезд сразу после урегулирования долга.

Парламентарий обратил внимание на проблемы, с которыми сталкиваются граждане из-за несвоевременного снятия ограничений на выезд пограничной службой после окончания исполнительного производства. По его словам, несмотря на наличие нескольких информационных систем, включая портал госуслуг и базу данных исполнительных производств ФССП, информация в них часто неактуальна и несогласована.

Депутат отметил случаи, когда задолженности и исполнительные производства не отражаются в системе "Госуслуги", однако запрет на выезд действует еще некоторое время. Это приводит к ситуации, когда гражданин, получив уведомление о своевременной оплате долга от ФССП, не может выехать за границу из-за отсутствия соответствующей информации в государственной системе миграционного и регистрационного учета (МИР).

Помимо этого, Даванков предложил рассмотреть возможность компенсации ущерба, понесенного гражданином в случае, если информация о снятии ограничений на выезд отображается в его профиле на "Госуслугах", но фактически не учитывается на границе.

Для улучшения ситуации, учитывая высокий уровень цифровизации государственных сервисов, Даванков предложил разрешить сервисам по продаже авиабилетов и авиакомпаниям получать автоматически данные из государственной системы миграционного и регистрационного учета, чтобы уточнять информацию о возможности выезда гражданина за границу. Это позволит предупреждать граждан о наличии ограничений на выезд при покупке билетов, вместо того чтобы они узнавали об этом непосредственно при попытке выезда.