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Безопасность в первую очередь: новые туристические маршруты постановлением Минэкономразвития РФ

Для турмаршрутов планируют сделать уровни сложности

1:36
Туризм

Министерство экономического развития Российской Федерации разработало постановление о утверждении туристических маршрутов, которые требуют специального сопровождения. Этот документ также определяет критерии сложности данных маршрутов с учетом безопасности для туристов.

Для турмаршрутов планируют сделать уровни сложности
Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Постановление создано в рамках исполнения федерального закона о туризме в его версии 2024 года. В соответствии с этим законом, виды маршрутов и их уровни сложности должны определяться Правительством РФ. Общее количество таких маршрутов составляет семь: водные, горные, лыжные, пешеходные, спелеологические, альпинистские и подводные.

В документе устанавливается обязанность экскурсоводов и проводников уведомлять региональные органы исполнительной власти, включая МЧС, о плане перемещения туристической группы. Это необходимо сделать до начала похода и после его завершения, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации было проще найти группу. Соответствующую форму уведомления также утверждает данное постановление.

Кроме того, проект вводит требования, связанные с предпринимательской деятельностью в этой сфере. Оценка их соблюдения будет проводиться в рамках государственного контроля. В зависимости от степени соблюдения данных требований будут выдаваться лицензии и разрешения, либо нарушителям будут налагаться административные меры ответственности.

"В связи с этим установлен срок действия постановления — до 1 июня 2030 года", — говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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