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От Азербайджана до Турции: лучшие места для отдыха в разрывном графике майских выходных

8 стран, куда можно поехать на майские праздники без разорения

4:21
Туризм

В текущем году майские праздники составили непривычный график: отдыхаем с 28 апреля по 1 мая, работаем два дня, потом выходные, затем еще три рабочих дня, а с 9 по 12 мая снова отдыхаем. Предлагаем несколько вариантов для путешествий, подходящих даже тем, кто не собирается объединять праздники и взять между ними отпуск.

8 стран, куда можно поехать на майские праздники без разорения
Фото: unsplash.com by Tomas Salas tomasalas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Азербайджан
Эта удивительная страна, где современность переплетается с древностью. В Баку старинный квартал Ичери-шехер с мощеными улицами, дворец Ширваншахов и Базарная площадь. За городом виднеются зеркальные "пламенные" башни и культурный центр Гейдара Алиева, будто из будущего. Очарование храма Атешгях, где много веков назад поклонялись огню зороастрийцы, а сегодня на территории горит оранжевое пламя (это природный газ). Заглянуть в заповедник Гобустан, чтобы насладиться почти марсианскими пейзажами, где местность испещрена действующими грязевыми вулканами.

Армения
Ереван стоит посетить хотя бы на два дня: подняться по 675 ступеням Большого Каскада, посетить Вернисаж для фотографий с коврами и попробовать засахаренные фрукты с орешками на рынке. Отведите еще день на поход к языческому храму Гарни, скалам "Симфония камней" и средневековому монастырскому комплексу Гарни. Остановитесь на ночь у озера Севан, чтобы посетить монастырь Севанаванк и попробовать кебаб из раковых шеек. Не забудьте подняться к монастырю Татев на самой длинной канатной дороге в мире "Крылья Татева".

Абхазия
В Гагре насладитесь набережной, колоннадой, замком принца Ольденбургского и рестораном "Гагрипш". В Новом Афоне посетите монастырь, пещеры и железнодорожную станцию "Псырцха" на берегу водохранилища. В Пицунде отдохните на пляжах, среди сосновых рощ, и посетите античный город "Великий Питиунт". Не пропустите концерт органной музыки в Патриаршем соборе. В Сухуме посетите ботанический сад, обезьяний питомник и кафе "Брехаловка". В горах увидите озеро Рицца, Юпшарский каньон и дачу Сталина на Холодной речке. В мае в Абхазии не слишком жарко, и туристов мало.

Белоруссия
Замки Белоруссии не уступают европейским в красоте и истории. Гродненский и Мирский замки напоминают средневековые крепости, а Несвижский и Коссовский — огромные дворцы. В Минске вы увидите здания, которые воспоминают о советском прошлом. Загляните в Брестскую крепость, национальный парк "Беловежская пуща" и даже на "белорусские Мальдивы" — затопленный меловой карьер (купаться там не рекомендуется, но виды поражают).

Кыргызстан
Эта страна по праву называется "маленькой среднеазиатской Швейцарией". Здесь альпийские луга, заснеженные вершины гор и озера с чистейшей водой. Озеро Иссык-Куль с его грязевыми и минеральными источниками — обязательное место для посещения. Каньон "Сказка" с красными образованиями из глины и песчаника напоминает силуэты животных. Горный массив Сары-Тоо известен радужным окрасом почвы.

Казахстан
Казахстанский Чарынский каньон напоминает американский Гран-Каньон. Затонувший лес — место с яркими красками и мачтоподобными стволами деревьев над водой. Пустыня Казахстана "поет" свою мелодию из-за трения частиц песка. Туристический потенциал этой страны огромен.

Турция
В Турции есть много интересного помимо Анталии и "все включено". В Стамбуле Голубая мечеть, Айя София, дворцы Топкапы и Долмабахче. В Каппадокии — полеты на воздушном шаре и пещеры. В Каше можно отдохнуть на пляже и познакомиться с местными котами. В Караденизе — чайные плантации и фьорды. Ликийская тропа — многодневный пешеходный маршрут.

ОАЭ
Дубай популярен, но другие эмираты могут оказаться бюджетнее. Рас-Аль-Хайма, Шарджа и Фуджейра подходят для отдыха на пляже. В Абу-Даби белоснежная мечеть Шейха Зайда, филиал Лувра и тематические парки Ferrari World и Warner Bros. World. Из соседних эмиратов всегда можно быстро и легко доехать до Дубая.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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