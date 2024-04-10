История обмана: женщина пыталась вернуть деньги за билет, используя липовые медсправки

Туристка хотела вернуть деньги за билет, используя липовые медсправки

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жительница Кемеровской области изначально планировала поездку в Москву вместе с мужем, приобретя авиабилеты туда и обратно. Однако впоследствии они передумали лететь. Женщина обратилась в офис авиакомпании с просьбой о возврате денег за билеты, предъявив поддельные медицинские документы. Об этом сообщило Управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому Федеральному округу.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Общая стоимость авиаперелета для двоих составила примерно 50 тысяч рублей. Женщина подала заявление в авиакомпанию о расторжении договора на авиаперевозку и возврате средств за билеты, прикрепив фиктивные медицинские справки, указывающие на невозможность полета по медицинским причинам.

Полиция выяснила, что женщина не посещала больницу, не проходила соответствующее медицинское обследование и не имела никаких заключений от врачей. В результате было заведено уголовное дело по статье 159 часть 1 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество"). За такое преступление грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Важно отметить, согласно Общим федеральным авиационным правилам, пассажир имеет право на возврат билета по медицинским показаниям. Однако необходимо обратиться к авиакомпании заранее, до регистрации на рейс, и предоставить необходимые медицинские документы, такие как закрытый больничный лист, справка о диагнозе с печатью или история болезни после госпитализации.