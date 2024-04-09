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"Поматросил и бросил": турист из России рассказал о "храмах одноразовых свиданий" в самой опасной стране мира

Россиянин поведал о "храмах одноразовых свиданий" в Венесуэле

1:24
Туризм

Российский путешественник с опытом блогерства решил посетить столицу Венесуэлы, известную своей репутацией самой опасной страны на планете, и обнаружил интересную особенность этого города. Он поделился своими впечатлениями в своем личном блоге под названием TravelManiac на платформе "Дзен".

Россиянин поведал о "храмах одноразовых свиданий" в Венесуэле
Фото: commons.wikimedia.org by Джонатан Альварес С is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Автор отметил, что в Каракасе обилие гигантских билбордов с изображениями девушек в различных, в том числе вызывающих, позах является распространенным явлением. По его словам, в городе существует значительное количество отелей, специализирующихся на краткосрочных встречах. Он описал их как "храмы одноразовых свиданий", разбросанные по всему городу.

Кроме того, путешественник заметил, что в центре Каракаса и его окрестностях почти нет фавел и трущоб, в то время как на окраинах города они преобладают.

"Эти трущобы образуют плотное кольцо вокруг Каракаса, поднимаясь на холмы и опускаясь с них по всем направлениям. Можно сказать, что они заселяют не самые подходящие для строительства насыпи окрестных холмов", — отметил автор.

Ранее этот российский турист отправился в Венесуэлу вместе с дочерью и описал свою поездку как "самый дорогой и бестолковый отдых". Он провел 11 дней в путешествии, проживая в четырехзвездочном отеле с завтраками, что обошлось ему в 180 тысяч рублей на двоих.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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