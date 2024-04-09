Оплата за границей: альтернативные методы без карты "Мир"

Как расплачиваться за границей — 6 советов

3:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Граждане России столкнулись с трудностями оплаты картами "Мир" в некоторых странах, таких как Армения, Киргизия и Казахстан, из-за введения США санкций против АО "Национальная Система Платежных Карт" и оператора карт платежной системы "Мир". В Армении обслуживание карт было прекращено в конце марта, в то время как в Киргизии и в крупнейшем банке Казахстана это произошло сегодня, 2 апреля. Как оплачивать покупки за границей в странах, где карты "Мир" не работают.

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Существует несколько альтернативных способов оплаты покупок за пределами России, и информация об этом предоставляется РБК.

Наличные доллары для поездок за границу

Не все банки предоставляют услуги по обмену валюты, однако, если это возможно, наличные доллары могут быть полезным решением. Однако не стоит рассчитывать на получение больших сумм валюты, а лучше использовать наличные как дополнительный источник средств. Также перед посещением банка рекомендуется уточнить наличие услуг по обмену валюты и возможные ограничения. Перевод денег в другую страну

Системы переводов Contact и Золотая Корона позволяют отправлять рубли, которые затем можно обменять на местную валюту за рубежом. Однако на использование этих систем установлены лимиты, и следует также уточнить, в какие страны доступны переводы из России. Открытие счета или карты за границей

Открытие счета удаленно может быть сложным и требует специального пакета документов. Поэтому этот способ не является самым распространенным. Кроме того, гражданин должен подтвердить свое проживание в стране, где хочет открыть счет или карту. Получение зарубежной карты через туроператора

Некоторые туроператоры предлагают маршруты на несколько дней за границу с целью получения зарубежной карты. Во время таких поездок клиенты могут оформить местные сим-карты и пройти необходимые процедуры в банках при помощи сотрудников агентства. Карта Union Pay для оплаты за границей

Union Pay — китайская платежная система, карты которой принимаются во многих странах. Однако стоимость ее производства и обслуживания может быть высокой из-за комиссий. Эту карту можно получить в России и использовать за границей, так как она принимается в более чем 180 странах мира. Кобейджинговая карта

Эта карта сочетает в себе две платежные системы, что позволяет использовать другую систему в случае недоступности одной из них. Ряд банков выпускает такие карты, объединяющие российскую "Мир" и китайскую UnionPay.

Сейчас карты "Мир" можно использовать в некоторых странах, таких как Турция, Абхазия, Вьетнам, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия и Южная Корея. Однако в Казахстане крупнейший банк Halyk Bank прекратил работу с картами "Мир" с 27 февраля. Тем не менее, банк ВТБ (Казахстан) не делал таких заявлений, поэтому россияне могут продолжать использовать устройства этого банка для оплаты, согласно данным РБК. Совет путешественникам

Рекомендуется иметь при себе несколько способов оплаты, включая наличные, карты "Мир" и, по желанию, UnionPay, чтобы обеспечить гибкость и избежать проблем с оплатой за границей. Важно также ознакомиться с рекомендациями по снятию наличных и ограничениям на использование карт в различных странах перед поездкой за границу.