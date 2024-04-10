Традиция в каждом кусочке: как китайцы готовят пекинскую утку с любовью и мастерством

Будучи в Китае, обязательно попробуйте традиционное блюдо — утку по-пекински

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пекинская утка, или утка по-пекински, — известное традиционное блюдо китайской кухни. Его можно попробовать во многих ресторанах по всему миру, но наилучший опыт ожидает вас в Китае, где соблюдаются все нюансы старинного рецепта. В этой статье вы узнаете об истории этого блюда и его приготовлении.

Фото: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

История пекинской утки

Рецепт утки по-пекински впервые стал известен в 1330 году, когда китайский медик Ху Сыхуэй, следивший за здоровьем императора, записал его. Он включил этот рецепт в свое сочинение о принципах питания. Это блюдо так понравилось императору, что изначально готовили только для него и его семьи.

В наши дни традиционный рецепт пекинской утки признан важной частью китайской культуры и кулинарии. ЮНЕСКО внесла это блюдо в список всемирного нематериального культурного наследия.

Как готовят утку по-пекински

Это особое блюдо представляет собой утку, запеченную в течение 48 часов. Тушка томится на вишневых дровах, что позволяет вытапливаться жиру и оставить только нежное мясо. При подаче утку режут на тонкие ломтики вместе со шкуркой. Оставшаяся часть используется для приготовления супа из китайской капусты.

Традиционно утку подают, заворачивая мясо в рисовые лепешки, на которые наносят соус.

Где можно заказать пекинскую утку в Китае

Это знаменитое блюдо можно попробовать в некоторых ресторанах, некоторые из которых существуют уже несколько веков. Например, в Пекине вы можете попробовать Quanjude, который готовит традиционное блюдо с 1864 года, Bianyifang, работающий с 1416 года и специализирующийся только на приготовлении утки, и другие.