Как выбрать идеальное место в самолете для комфортного сна: советы экспертов

Какие места выбрать в самолете для лучшего сна — у окон

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты из издания Sun выявили оптимальные места в самолетах для комфортного сна. Они советуют предпочитать места у окон, поскольку там обычно меньше движения соседей и есть дополнительная поддержка для головы. Однако некоторые эксперты предупреждают, что использовать окно в качестве подушки может быть неудобно.

Фото: Wikipedia by Scott & Elaine van der Chijs is licensed under CC BY-NC 2.0

Также рекомендуется обратить внимание на ряды возле выхода, где больше места для ног. Однако мнения относительно этих мест разнятся. Их часто выбирают семьи с маленькими детьми, что может привести к дополнительным шумам.

Определенные разногласия вызывают также последние ряды. Некоторые эксперты советуют избегать их из-за возможных помех, таких как движение пассажиров и обслуживание персоналом. Тем не менее, другие отмечают, что в "хвосте" часто есть свободные места, и даже несколько последних рядов, хоть и не складывающиеся, могут оказаться незанятыми, обеспечивая туристу почти кровать.

Прежде чем выбирать место в самолете, эксперты советуют изучить его схему и избегать мест рядом с туалетами и кухнями, чтобы избежать шума и запахов.