Привлечение китайских гостей: петербург выразил намерение привлечь больше туристов из Китая

Петербург хочет больше китайских туристов

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Санкт-Петербурга выразили намерение привлечь больше туристов из Китая. Эту информацию сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: commons.wikimedia.org by Ninara is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По данным источника, туристические возможности Северной столицы будут представлены туроператорам из крупнейших городов Китая. В рамках этой инициативы планируются выездные презентации "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!", которые пройдут с 7 по 11 мая в Шанхае, Пекине и Чэнду.

Представители пресс-службы подчеркнули, что китайские туристы проявляют большой интерес к поездкам в Россию, что подтверждается активностью туркомпаний, зарегистрировавшихся на мероприятия. Сфера гостеприимства также активно работает над обновлением программ маршрутов для работы с китайскими партнерами.

Ранее власти Приморского края уже высказывали желание увеличить поток туристов из Китая. Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил о внедрении туристического стандарта "Чайна Френдли" в регионе.