Рейсы в Сомали отменены из-за безопасности: президент под обстрелом

Отменены рейсы в Сомали из-за обстрелов президента

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Зарубежные авиаперевозчики отменили рейсы в Сомали из-за ухудшения обстановки в этой африканской стране. Об этом сообщает информационный портал Horseed Media.

Фото: www.flickr.com by АМИСОМ is licensed under Creative Commons CC0 1.0 "Всеобщее общественное достояние"

По меньшей мере три авиакомпании, включая Turkish Airlines, Qatar Airways и Fly Dubai, временно приостановили полеты в международный аэропорт Могадишо. Отмечается также отсутствие вылетов из этой точки.

СМИ также информируют о обстреле минометами резиденции президента Сомали. Три снаряда взорвались недалеко от дворца, однако данные о возможных последствиях не уточняются. В столице африканского государства усилены меры безопасности: военные патрулируют улицы, установлены дополнительные блокпосты.

Кроме того, ранее Турция ввела требование о транзитной визе для путешественников из некоторых стран, включая Сомали, которые направляются в Латинскую Америку. Начиная с 15 апреля, гражданам десяти государств, в том числе Сомали, Афганистана, Индии, и других, потребуется предварительно получить визу через онлайн-портал Министерства иностранных дел Турции.