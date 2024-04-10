Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты выделили идеальных котов для старости
Офтальмолог Миргородская посоветовала есть морскую рыбу, орехи, грибы и томаты для улучшения зрения
Роскосмос: госкомиссия разрешила провести 10 апреля вторую попытку старта ракеты "Ангара-А5"
Невролог Гайфутдинов: головная боль и рвота могут говорить об инсульте
Спасаем деревья прививкой мостиком
Банковское страхование при кредитах: ваш выбор или обязательное условие?
Акции Tesla поднялись на 5% после обещания Маска запустить роботакси в августе
Семь цветов сумок, чтобы разнообразить стиль: советы экспертов моды
Минобороны РФ показало штурм опорного пункта ВСУ на авдеевском направлении
Выбор мест в поезде: лучшие стратегии для комфортного путешествия — советы экспертов для безопасного и приятного поездки

Начальник поезда раскрыл тайну, какие места и вагоны надо выбирать во время бронирования

1:31
Туризм

Журнал "Дзен" поделился рекомендациями относительно выбора мест и вагонов при бронировании поездки на поезде. Специалисты отмечают, что оптимальным выбором будут места в центральных вагонах.

Начальник поезда раскрыл тайну, какие места и вагоны надо выбирать во время бронирования
Фото: flickr.com by Mikhail (Vokabre) Shcherbakov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По мнению начальника поезда, наиболее безопасно находиться в середине состава, где колебания поезда ощущаются меньше, и оттуда легче добраться до вокзала на большинстве станций. Он также советует избегать первых и последних вагонов из-за повышенного риска инцидентов.

В плацкартном вагоне места с 1 по 35 — это отсеки, похожие на купе, в то время как остальные — боковые кровати. Рекомендуется избегать мест рядом с туалетами и в третьем и шестом отсеках, где отсутствуют окна. Также центр вагона обычно теплее зимой и менее шумно летом. Места в первом отсеке считаются особенно хорошими, но следует учитывать возможный повышенный трафик людей, особенно проводников.

Относительно мест рядом с туалетами, они не столь предпочтительны из-за возможных запахов и постоянного прохождения людей. Также стоит учитывать, что полки на боковых местах длиннее, чем в отсеках. Однако, в остальном выбор мест в купе аналогичен выбору в плацкартном вагоне. Обычно лучшие места находятся в середине поезда, в частности, купе 4 и 5 считаются наиболее тихими.

Важно также учесть направление движения поезда, особенно при выборе верхних полок, чтобы избежать возможных травм при резком торможении.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Андрей Бурковский открывает актерскую школу в Бостоне
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
ВС РФ в Часове Яре выработали тактику, опираясь на опыт Артёмовска и Авдеевки Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Шаурма с куриной грудкой и солёными огурцами: аппетитный и полезный домашний фастфуд
Голубых кровей: породы кошек с аристократическим характером
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
Последние материалы
Спасаем деревья прививкой мостиком
Банковское страхование при кредитах: ваш выбор или обязательное условие?
Начальник поезда раскрыл тайну, какие места и вагоны надо выбирать во время бронирования
Акции Tesla поднялись на 5% после обещания Маска запустить роботакси в августе
Семь цветов сумок, чтобы разнообразить стиль: советы экспертов моды
Минобороны РФ показало штурм опорного пункта ВСУ на авдеевском направлении
Секретный визит Аллы Пугачёвой: что скрывается за записью песен в Твери
Воду в Сене назвали опасной для атлетов на Олимпиаде
Климатологи утверждают, что морской лед в Арктике тает намного быстрее, чем принято считать
Президент США Байден назвал ошибкой подход Нетаньяху в секторе Газа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников