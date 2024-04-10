Выбор мест в поезде: лучшие стратегии для комфортного путешествия — советы экспертов для безопасного и приятного поездки

Начальник поезда раскрыл тайну, какие места и вагоны надо выбирать во время бронирования

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Журнал "Дзен" поделился рекомендациями относительно выбора мест и вагонов при бронировании поездки на поезде. Специалисты отмечают, что оптимальным выбором будут места в центральных вагонах.

Фото: flickr.com by Mikhail (Vokabre) Shcherbakov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По мнению начальника поезда, наиболее безопасно находиться в середине состава, где колебания поезда ощущаются меньше, и оттуда легче добраться до вокзала на большинстве станций. Он также советует избегать первых и последних вагонов из-за повышенного риска инцидентов.

В плацкартном вагоне места с 1 по 35 — это отсеки, похожие на купе, в то время как остальные — боковые кровати. Рекомендуется избегать мест рядом с туалетами и в третьем и шестом отсеках, где отсутствуют окна. Также центр вагона обычно теплее зимой и менее шумно летом. Места в первом отсеке считаются особенно хорошими, но следует учитывать возможный повышенный трафик людей, особенно проводников.

Относительно мест рядом с туалетами, они не столь предпочтительны из-за возможных запахов и постоянного прохождения людей. Также стоит учитывать, что полки на боковых местах длиннее, чем в отсеках. Однако, в остальном выбор мест в купе аналогичен выбору в плацкартном вагоне. Обычно лучшие места находятся в середине поезда, в частности, купе 4 и 5 считаются наиболее тихими.

Важно также учесть направление движения поезда, особенно при выборе верхних полок, чтобы избежать возможных травм при резком торможении.