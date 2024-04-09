Как получить компенсацию за задержку рейса: советы пассажирам от депутата Госдумы

Известен способ получить компенсацию за задержку авиарейса

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для того чтобы получить компенсацию за задержку рейса, пассажир должен направить жалобу в авиакомпанию, включив в неё копии билетов, чеков, багажных квитанций и документов, подтверждающих факт задержки. Такой метод был предложен депутатом Госдумы Алексеем Говыриным.

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С 1 апреля штраф за задержку доставки пассажиров, багажа или груза в пункт назначения увеличился до 100 рублей за каждый час задержки, но не более 50 процентов стоимости билета.

Парламентарий отметил, что при задержке рейса время ожидания начинается с времени, указанного в билете, как время отправления.

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