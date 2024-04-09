Как получить компенсацию за задержку рейса: советы пассажирам от депутата Госдумы

Для того чтобы получить компенсацию за задержку рейса, пассажир должен направить жалобу в авиакомпанию, включив в неё копии билетов, чеков, багажных квитанций и документов, подтверждающих факт задержки. Такой метод был предложен депутатом Госдумы Алексеем Говыриным.
С 1 апреля штраф за задержку доставки пассажиров, багажа или груза в пункт назначения увеличился до 100 рублей за каждый час задержки, но не более 50 процентов стоимости билета.
Парламентарий отметил, что при задержке рейса время ожидания начинается с времени, указанного в билете, как время отправления.
Ранее были раскрыты простые способы предотвращения кражи и ограблений во время полётов для пассажиров самолетов.
В 2023 году стюардесса американской авиакомпании Delta Airlines рассказала пассажирам о нескольких простых способах, которые сделают полёт более комфортным.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.