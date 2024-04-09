Распутная Турция: лидер по числу сексуальных партнеров, согласно исследованию

Согласно анализу, проведенному проектом World Population Review и сообщаемому изданием Daily Mail, Турция признана страной с наибольшим средним числом сексуальных партнеров на протяжении жизни. Исследование охватило данные из 46 стран. Среднее значение этого показателя для всех рассмотренных стран составило девять партнеров.
Самое высокое число сексуальных партнеров было зафиксировано среди жителей Турции, которые в среднем имеют 14,5 партнеров в течение жизни. На следующих местах оказались австралийцы и новозеландцы с 13,3 партнера и исландцы с 13 партнерами.
Напротив, Китай и Индия показали самые низкие значения этого показателя. У среднестатистического жителя Китая в течение жизни встречается три партнера, а в Индии — 3,1.
В России среднее количество сексуальных партнеров за жизнь составляет девять. Хотя этот показатель выше среднего многих стран Западной Европы, он уступает средним показателям Южной Европы и странам Скандинавии. Например, в Финляндии этот показатель составляет 12,4.
Среднее количество сексуальных партнеров в США и Канаде составляет 10,7, в Великобритании — 9,8, в Ирландии — 11,1, в Японии — 10,2.
Ранее отмечалось, что мужчины из Латвии и Литвы имеют наибольшую длину пениса среди жителей бывших республик СССР, согласно данным World Population Review.
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