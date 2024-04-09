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Распутная Турция: лидер по числу сексуальных партнеров, согласно исследованию

Названа самая распутная страна в мире — Турция

1:40
Туризм

Согласно анализу, проведенному проектом World Population Review и сообщаемому изданием Daily Mail, Турция признана страной с наибольшим средним числом сексуальных партнеров на протяжении жизни. Исследование охватило данные из 46 стран. Среднее значение этого показателя для всех рассмотренных стран составило девять партнеров.

Названа самая распутная страна в мире — Турция
Фото: commons.wikimedia.org by Fuentes/Fernandez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Самое высокое число сексуальных партнеров было зафиксировано среди жителей Турции, которые в среднем имеют 14,5 партнеров в течение жизни. На следующих местах оказались австралийцы и новозеландцы с 13,3 партнера и исландцы с 13 партнерами.

Напротив, Китай и Индия показали самые низкие значения этого показателя. У среднестатистического жителя Китая в течение жизни встречается три партнера, а в Индии — 3,1.

В России среднее количество сексуальных партнеров за жизнь составляет девять. Хотя этот показатель выше среднего многих стран Западной Европы, он уступает средним показателям Южной Европы и странам Скандинавии. Например, в Финляндии этот показатель составляет 12,4.

Среднее количество сексуальных партнеров в США и Канаде составляет 10,7, в Великобритании — 9,8, в Ирландии — 11,1, в Японии — 10,2.

Ранее отмечалось, что мужчины из Латвии и Литвы имеют наибольшую длину пениса среди жителей бывших республик СССР, согласно данным World Population Review.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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