"Электронная путевка": ключевые моменты с заседания в Госдуме

"Электронную путевку" в России планируют улучшать

На прошлой неделе в Государственной Думе прошло заседание рабочей группы по развитию туризма, с основным акцентом на системе "Электронная путевка".

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Александр Осауленко, вице-президент Российского союза туриндустрии, отметил, что из более чем 4000 туроператоров в России лишь около 400 активно используют данную систему, преимущественно в сфере международного туризма.

Он уточнил, что на заседании обсуждались семь ключевых аспектов, требующих улучшения, включая распределение ответственности между туроператорами и агентами, введение санкций за ошибки, проблемы с отображением горящих туров, избыточность требуемых данных, полномочия заказчика, проблемы с паспортными данными, а также вопросы, связанные с турами по системе "Фортуна". Эксперты планируют достичь согласия по этим вопросам к сентябрю, когда истекает срок действия льгот для туроператоров, отвечающих за внесение данных о турах в систему.

Особое внимание уделяется необходимости подключения к системе туроператоров внутреннего и въездного туризма уже сейчас, чтобы избежать проблем во время летнего сезона. По словам Осауленко, регулятор проявляет понимание и лояльность к участникам рынка, осознавая процесс адаптации к новой системе.