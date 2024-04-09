Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий

€3,8 млрд потратили туристы в Финляндии за год

Согласно общему пресс-релизу, опубликованному Visit Finland и статистическим управлением Финляндии, с марта 2023 года по февраль 2024 года зарубежные туристы совершили общее количество поездок в Финляндию, оцениваемое в 4,7 миллиона, средний расход на одну поездку составил около €807, что привело к общей сумме расходов в размере около €3,8 миллиарда.

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Из представленных данных следует, что 73% поездок были связаны с туризмом, а 27% — с деловыми целями. Средняя продолжительность пребывания туристов в стране составила четыре дня.

Затраты зарубежных туристов в Финляндии включали в себя расходы на проживание, посещение ресторанов и кафе, оплату топлива и трансфера внутри страны, а также расходы на культурные мероприятия, спортивные мероприятия и шопинг.

В зимний пиковый сезон, с декабря по февраль, было зарегистрировано 1,2 миллиона поездок, с общими затратами в размере €1,1 миллиарда, что означает средний расход в €916 за поездку. В пик летнего сезона, с июня по август, количество поездок составило 1,6 миллиона, при этом затраты иностранных туристов составили €1,3 миллиарда, со средним расходом на поездку в €801. Средняя продолжительность пребывания зарубежных туристов летом составила пять дней, а зимой — четыре дня.