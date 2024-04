Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий

Согласно общему пресс-релизу, опубликованному Visit Finland и статистическим управлением Финляндии, с марта 2023 года по февраль 2024 года зарубежные туристы совершили общее количество поездок в Финляндию, оцениваемое в 4,7 миллиона, средний расход на одну поездку составил около €807, что привело к общей сумме расходов в размере около €3,8 миллиарда.

Фото: www.flickr.com by CGP Grey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic