Итальянские дипломаты требуют предоставить трудовую книжку: новые условия для получения шенгенской визы

Итальянские дипломаты стремятся удостовериться, что российские туристы, планирующие посещение шенгенского пространства, имеют официальное трудовое место. Это исходит из увеличивающихся запросов консульских служащих к апликантам на визы о предоставлении электронных трудовых книжек. Для туристов это выглядит не как простое подтверждение финансовой состоятельности, так как они получают неожиданные звонки от консульства за день или два до предполагаемой даты вылета.
В сообществе туристов в телеграм-каналах отмечается, что подобные запросы необычны. Один из участников рассказывает: "Мне предстоял вылет 2 апреля, и внезапно они потребовали электронную трудовую книжку. Я не мог приехать в Москву из другого города, поэтому отправил справку из Госуслуг. К счастью, это устроило их, но мне пришлось аннулировать все бронирования и вернуть билеты".
Подписчики в сообществе предполагают, что дипломаты могут сомневаться, не уволились ли заявители перед тем, как покинуть Россию навсегда или надолго.
В Санкт-Петербурге, где итальянское консульство известно своим не самым лояльным отношением к кандидатам на шенгенскую визу, встречаются ещё более сложные случаи. Так, семью с маленьким ребенком из Архангельской области попросили явиться лично в генеральное консульство, чтобы предоставить электронную трудовую книжку:
"На охране попросили открыть личный кабинет на Госуслугах и продемонстрировать записи о работе перед сотрудником консульства".
Судя по отзывам, подобные процедуры чаще всего касаются заявителей без истории получения визы, особенно тех, кто собирается путешествовать в Европу с семьей. Редакция TourDom. ru обратилась с запросом в итальянское консульство.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.