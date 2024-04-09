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Итальянские дипломаты требуют предоставить трудовую книжку: новые условия для получения шенгенской визы

В Италии хотят, чтобы российские туристы работали

1:44
Туризм

Итальянские дипломаты стремятся удостовериться, что российские туристы, планирующие посещение шенгенского пространства, имеют официальное трудовое место. Это исходит из увеличивающихся запросов консульских служащих к апликантам на визы о предоставлении электронных трудовых книжек. Для туристов это выглядит не как простое подтверждение финансовой состоятельности, так как они получают неожиданные звонки от консульства за день или два до предполагаемой даты вылета.

В Италии хотят, чтобы российские туристы работали
Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В сообществе туристов в телеграм-каналах отмечается, что подобные запросы необычны. Один из участников рассказывает: "Мне предстоял вылет 2 апреля, и внезапно они потребовали электронную трудовую книжку. Я не мог приехать в Москву из другого города, поэтому отправил справку из Госуслуг. К счастью, это устроило их, но мне пришлось аннулировать все бронирования и вернуть билеты".

Подписчики в сообществе предполагают, что дипломаты могут сомневаться, не уволились ли заявители перед тем, как покинуть Россию навсегда или надолго.

В Санкт-Петербурге, где итальянское консульство известно своим не самым лояльным отношением к кандидатам на шенгенскую визу, встречаются ещё более сложные случаи. Так, семью с маленьким ребенком из Архангельской области попросили явиться лично в генеральное консульство, чтобы предоставить электронную трудовую книжку:

"На охране попросили открыть личный кабинет на Госуслугах и продемонстрировать записи о работе перед сотрудником консульства".

Судя по отзывам, подобные процедуры чаще всего касаются заявителей без истории получения визы, особенно тех, кто собирается путешествовать в Европу с семьей. Редакция TourDom. ru обратилась с запросом в итальянское консульство.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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