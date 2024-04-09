Итальянские дипломаты требуют предоставить трудовую книжку: новые условия для получения шенгенской визы

В Италии хотят, чтобы российские туристы работали

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Итальянские дипломаты стремятся удостовериться, что российские туристы, планирующие посещение шенгенского пространства, имеют официальное трудовое место. Это исходит из увеличивающихся запросов консульских служащих к апликантам на визы о предоставлении электронных трудовых книжек. Для туристов это выглядит не как простое подтверждение финансовой состоятельности, так как они получают неожиданные звонки от консульства за день или два до предполагаемой даты вылета.

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В сообществе туристов в телеграм-каналах отмечается, что подобные запросы необычны. Один из участников рассказывает: "Мне предстоял вылет 2 апреля, и внезапно они потребовали электронную трудовую книжку. Я не мог приехать в Москву из другого города, поэтому отправил справку из Госуслуг. К счастью, это устроило их, но мне пришлось аннулировать все бронирования и вернуть билеты".

Подписчики в сообществе предполагают, что дипломаты могут сомневаться, не уволились ли заявители перед тем, как покинуть Россию навсегда или надолго.

В Санкт-Петербурге, где итальянское консульство известно своим не самым лояльным отношением к кандидатам на шенгенскую визу, встречаются ещё более сложные случаи. Так, семью с маленьким ребенком из Архангельской области попросили явиться лично в генеральное консульство, чтобы предоставить электронную трудовую книжку:

"На охране попросили открыть личный кабинет на Госуслугах и продемонстрировать записи о работе перед сотрудником консульства".

Судя по отзывам, подобные процедуры чаще всего касаются заявителей без истории получения визы, особенно тех, кто собирается путешествовать в Европу с семьей. Редакция TourDom. ru обратилась с запросом в итальянское консульство.