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"Кровавый дождь"в Испании: причины, последствия и меры предосторожности

"Кровавый дождь" может помешать туристам в Испании

1:49
Туризм

В Испании происходит удивительное метеорологическое явление, известное как "кровавый дождь". Это может вызывать задержки в авиации и другие неудобства. Этот феномен происходит из-за потоков пыли, которая переносится из Сахары ветрами на большие расстояния. Когда эта пыль смешивается с дождем, образуется эффект "кровавого дождя". Этому явлению даже дали официальное название — "калима".

"Кровавый дождь" может помешать туристам в Испании
Фото: commons.wikimedia.org by Fiesta22 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это метеорологическое явление может возникать в районах, прилегающих к Сахаре, включая Канарские острова и иногда Южную Европу. "Калима" обычно сопровождается сухим, пыльным ветром, который снижает видимость и влияет на качество воздуха. Это также придает небу желтовато-красноватый оттенок, похожий на кровь, из-за частиц пыли, которые переносятся в воздухе.

Пыль, начавшая распространяться с 5 апреля, уже достигла Андалусии и Восточных Канарских островов. Прогнозируется, что она доберется даже до Скандинавского полуострова в Северной Европе, включая Норвегию, Швецию и часть северной Финляндии. Это явление усиливается в результате недавней жары в Испании, когда температура поднялась выше +30 градусов Цельсия. В воскресенье, 7 апреля, "кровавый дождь" обрушился на всю южную и центральную часть Испании, включая Андалусию, Кастилию-Ла-Манчу, Эстремадуру и Мадрид.

Синоптики предупреждают, что это явление ухудшает видимость и может создавать проблемы для людей с заболеваниями легких. Кроме того, авиарейсы обычно задерживаются или отменяются. В связи с этим власти и эксперты советуют людям с заболеваниями дыхательной системы принимать необходимые меры предосторожности, такие как оставаться в помещении, если это возможно, или использовать специальные защитные маски.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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