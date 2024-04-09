Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Алиса Вокс рассказала о диагнозе нарушенного мозгового кровообращения
Половина россиян тратит на допобразование детей более 10 000 рублей в месяц
Си Цзиньпин подчеркнул взаимовыгодное сотрудничество Китая и России
Путин и Токаев обсудили преодоление последствий половодья на Южном Урале
Мария Кожевникова считает, что будет не самой лучшей свекровью
Меркурис: Россия моментально уничтожит западные войска, стоит им только вступить на территорию Украины
"Кровавый дождь" может помешать туристам в Испании
Екатерина Климова показала занятия трех детей на выходных
Россия и КНДР возобновляют чартерные рейсы
Грузия готовится к небывалому наплыву туристов: в Тбилисси построят новый аэропорт с пропускной способностью 19 млн пассажиров в год

В Грузии построят новый международный аэропорт

0:56
Туризм

Городской совет Тбилиси принял решение о строительстве нового международного аэропорта на территории города. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

В Грузии построят новый международный аэропорт
Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно Кобахидзе, текущий аэропорт способен пропускать около 4-4.5 миллионов пассажиров, однако с ростом туризма ожидается увеличение потока путешественников. Поэтому необходимо обновить инфраструктуру.

Новый аэропорт будет расположен на окраине города и обладать пропускной способностью более 19 миллионов пассажиров в год. Это позволит снизить нагрузку на текущий аэропорт и предоставить более комфортные условия для путешественников.

По плану, строительство нового аэропорта начнется в ближайшее время и продлится несколько лет. Общая стоимость проекта составит приблизительно 1,26 миллиарда долларов США.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
В Часове Яре работают российские штурмовики, для ВСУ положение плачевное Дмитрий Плотников Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
В Минкультуры обратились с требованием запретить прокат нового фильма с Ургантом
В Минкультуры обратились с требованием запретить прокат нового фильма с Ургантом
Последние материалы
15 минут и готово: делаем сочные куриные отбивные с соусом из каперсов
Натали Портман впервые после развода появилась в рекламе Dior
Недалеко от завода ЛиАЗ найден сбитый БПЛА
Практики, которые могут нанести вред вашей коже: избегайте их во избежание проблем
Запуск ракеты "Ангара-А5" отменен
Скончавшийся в Москве участник "Голоса" Кунгуров находился в процессе развода с женой
Для борьбы с плесенью в ванной врач посоветовала перекись водорода
Рассказываем как избавиться от нежелательных сорняков
Эксперт Попков: цены на поездки в такси в России могут вырасти на 30%
Уоррен считает, что суд ООН признает операцию Израиля в Газе геноцидом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников