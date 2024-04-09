Грузия готовится к небывалому наплыву туристов: в Тбилисси построят новый аэропорт с пропускной способностью 19 млн пассажиров в год

Городской совет Тбилиси принял решение о строительстве нового международного аэропорта на территории города. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Согласно Кобахидзе, текущий аэропорт способен пропускать около 4-4.5 миллионов пассажиров, однако с ростом туризма ожидается увеличение потока путешественников. Поэтому необходимо обновить инфраструктуру.
Новый аэропорт будет расположен на окраине города и обладать пропускной способностью более 19 миллионов пассажиров в год. Это позволит снизить нагрузку на текущий аэропорт и предоставить более комфортные условия для путешественников.
По плану, строительство нового аэропорта начнется в ближайшее время и продлится несколько лет. Общая стоимость проекта составит приблизительно 1,26 миллиарда долларов США.
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