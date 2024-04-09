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Исторические чудеса Турции: памуккале, Эфес, и гора Немрут — путешествие в прошлое

6 лучших достопримечательностей Турции: история, природа и архитектура

1:39
Туризм

Желаете прочувствовать восточную атмосферу и погрузиться в мир волшебных сказок "1000 и 1 ночь"? В таком случае, ваш выбор — Турция. Здесь вас ждут не только пляжи и роскошные отели "все включено", но и удивительные места, которые обязательно стоит посетить!

6 лучших достопримечательностей Турции: история, природа и архитектура
Фото: flickr.com by Константин Барбу is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Турция богата историческими достопримечательностями, которые заботливо охраняются современным миром. Погрузитесь в прошлое древнего государства, посетив следующие места:

  1. Памуккале с его травертиновыми бассейнами — природное чудо, включенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Белоснежные террасы, образованные отложениями кальция из источников, создают удивительный ландшафт.

  2. Эфес — древний город, который когда-то был процветающим портовым городом на берегу Эгейского моря. Сегодня его развалины расположены в 6 км от моря и являются важным археологическим объектом.

  3. Гора Немрут — место, где расположена усыпальница Антиоха I Теоса Ервандида из Коммагены, украшенная гигантскими каменными статуями.

  4. Каппадокия — область с удивительным вулканическим ландшафтом, где можно найти древние подземные города и пещерные монастыри, связанные с ранним христианством.

  5. Монастырь Сумела — монастырский комплекс, высеченный в скале и расположенный в лесистой местности к югу от Трабзона.

  6. Город-призрак Каякёй — заброшенный после греко-турецкой войны 1923 года город, который остался пустым из-за ухода греков и нежелания турецких фермеров заселять его.

    Эти места погрузят вас в удивительную атмосферу истории и красоты, присущей Турции.

АНТАЛИЯ, ТУРЦИЯ | СТОИТ ЛИ ЕХАТЬ В 2024 ГОДУ?
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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