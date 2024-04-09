Дорожное приключение: как ростовчане преодолевают испытания пути в Крым через необычные трассы

Ростовские туристы отправились в поездку в Крым на автомобиле, проезжая через новые области России. О своем опыте они поделились с местными СМИ.
Пара из Ростова сообщила, что изначально потеряла около двух часов времени на Чонгарском мосту. При въезде на полуостров их тщательно осмотрели, заставив выгрузить весь багаж из машины. По данным "Южного Федерального", путешественников ждало новое испытание от Чонгарского моста до Симферополя.
По их словам, дорога оказалась очень неровной, и скорость передвижения на ней не превышала 60 км/ч. В качестве доказательства они предоставили запись с автомобильного видеорегистратора.
Также интересно было узнать, кто в прошлом году хвалил этот маршрут.
Напомним, что прошлым летом один из туристов из Ростова отмечал, что дорога была спокойной и хорошей.
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