Избегая визовых хлопот: тропические райы и беззаботный отдых для российских туристов

Глава РСТ рассказывает, где россияне всё ещё могут отдохнуть без визы

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Глава РСТ, Дмитрий Горин, поделился с путешественниками информацией о направлениях для отдыха, выбрав которые можно избежать долгого процесса получения визы. Это становится особенно актуальным в свете введенных санкций, которые усложнили процедуру для российских граждан, сообщает Парламентская газета.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas tomasalas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Страны с безвизовым режимом заслуживают внимания. Горин рекомендует посетить для отдыха Турцию, где в прошлом году отдохнуло 6,2 миллиона россиян, Таиланд с 1,5 миллиона российских туристов и ОАЭ, которые посетили 1,2 миллиона россиян. Особенно удобно то, что до этих мест можно добраться на прямых рейсах.

Кроме того, российский паспорт позволяет находиться в Казахстане, Абхазии и Белоруссии до 90 дней, а в Киргизии россиянам разрешено отдыхать без регистрации в течение месяца. Без визы можно посетить Южную Осетию и Армению, а в Грузии разрешено находиться до года. Используя заграничный паспорт, россияне легко попадут в Боснию и Герцеговину, Черногорию, Сербию, Бразилию, на Мальдивы, в Ямайку, Тунис и Марокко. Дополнительную информацию о сроках пребывания в каждой из перечисленных стран можно найти на официальном сайте МИД РФ.

Кроме того, в Шри-Ланке можно получить бесплатную 30-дневную визу прямо в аэропорту, причем эта возможность доступна до конца апреля. В Албании, Бахрейне и Египте туристам выдают разовые визы.