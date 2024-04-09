Латвийский туризм в кризисе: отсутствие поддержки и рост инфляции

Представители сферы туризма в Латвии выражают разочарование отсутствием поддержки со стороны властей и выражают тревогу из-за инфляции и негативного воздействия событий на Украине.
Андрис Калниньш, глава Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов, подчеркивает, что туристическая отрасль продолжает находиться в кризисе. Он отмечает, что после окончания пандемии туризм в Латвии столкнулся с новыми проблемами, такими как повышение цен из-за инфляции.
Томс Андерсонс, вице-президент авиакомпании airBaltic, также отмечает существенное сокращение числа прибывающих туристов в страну. Он связывает это с конфликтом на Украине, который негативно сказывается на образе Латвии и заставляет туристов выбирать более доступные направления. Например, туристы из Германии теперь предпочитают более доступные места.
Туроператоры Латвии выражают недовольство снижением потока туристов и обвиняют события на Украине в создании негативной атмосферы вокруг страны. Они призывают власти активнее поддерживать туристический бизнес.
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