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Латвийский туризм в кризисе: отсутствие поддержки и рост инфляции

Из-за событий на Украине туристы перестали посещать Латвию

1:06
Туризм

Представители сферы туризма в Латвии выражают разочарование отсутствием поддержки со стороны властей и выражают тревогу из-за инфляции и негативного воздействия событий на Украине.

Из-за событий на Украине туристы перестали посещать Латвию
Фото: archive.org by Сергей Алексеев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Андрис Калниньш, глава Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов, подчеркивает, что туристическая отрасль продолжает находиться в кризисе. Он отмечает, что после окончания пандемии туризм в Латвии столкнулся с новыми проблемами, такими как повышение цен из-за инфляции.

Томс Андерсонс, вице-президент авиакомпании airBaltic, также отмечает существенное сокращение числа прибывающих туристов в страну. Он связывает это с конфликтом на Украине, который негативно сказывается на образе Латвии и заставляет туристов выбирать более доступные направления. Например, туристы из Германии теперь предпочитают более доступные места.

Туроператоры Латвии выражают недовольство снижением потока туристов и обвиняют события на Украине в создании негативной атмосферы вокруг страны. Они призывают власти активнее поддерживать туристический бизнес.

Рига: хорошая, плохая, разная | Первые впечатления | Латвия
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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