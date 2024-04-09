"Прощаться рано": открытые границы и выгодные предложения для российских туристов

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Россияне вернутся в Европу на майских праздниках

2:23
Туризм

В начале мая 2024 года россиян ожидают две партии коротких каникул: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Многие планируют на эти дни небольшие поездки не только по России, но и за рубеж. Согласно представителям одного из популярных сервисов бронирования отелей, растет интерес к поездкам в Европу, и спрос на отели за границей вырос втрое по сравнению с прошлым годом.

Россияне вернутся в Европу на майских праздниках
Фото: unsplash.com by Роман Крафт is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Больше всего российские туристы заинтересованы в Франции, Южной Корее, Италии, Грузии и Узбекистане. Количество бронирований отелей за рубежом выросло втрое, что свидетельствует о повышенном интересе к международным поездкам.

Самой доступной зарубежной страной в мае 2024 года оказалась Абхазия, где средняя стоимость ночи в отеле составляет 6 100 рублей, а туристы приезжают в среднем на 4 дня. На втором месте — Беларусь, где цена за сутки в среднестатистическом отеле составляет 8 800 рублей. Ночь в Узбекистане обойдется в 9 600 рублей, а в Армении — в 10 500 рублей.

Стоимость проживания в европейских странах значительно выше. Например, средняя цена ночлега в отеле в Италии составляет 20 500 рублей (при бронировании через российские ресурсы), а во Франции — 21 100 рублей. Туристы, решившие отправиться в Европу, обычно планируют пребывание на более длительный срок — не менее 7-8 дней. Краткосрочные поездки могут оказаться нецелесообразными из-за трудностей с логистикой (необходимость пересадки) и бюрократических процедур при получении визы.

Что касается стоимости авиабилетов, то полет в Париж (с 28 апреля по 9 мая) обойдется москвичу минимум в 73 тысячи рублей. Добраться до Рима и обратно можно за 68 тысяч рублей, а в Венецию — за 76 тысяч. Также билеты в Ниццу будут стоить примерно столько же.

По мнению аналитиков, рост популярности бронирования отелей за границей во время майских праздников в этом году обусловлен восстановлением мировой туристической индустрии после пандемии, а также разнообразием предложений и специальных акций для российских туристов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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