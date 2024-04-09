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Чехия: замки с историей и лучшее пиво в Европе — историческая сказка на вашем путешествии

Топ-6 фактов о Чехии

1:28
Туризм

Чехия справедливо считается одной из прекраснейших стран в Европе: посетители могут восхититься архитектурой и замками, возводившимися несколько веков назад.

Топ-6 фактов о Чехии
Фото: commons.wikimedia.org by Estec GmbH, Billig Hotel in Prag is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Во время Второй мировой войны Чехия избежала активных бомбардировок, что позволило ей сохранить значительную часть своего культурного наследия.

Вот некоторые интересные факты о Чехии:

  1. Несмотря на то, что чешский язык относится к славянской группе, он довольно сложен. Есть слова, которые трудно произнести без подготовки. Например, в словах может быть много согласных подряд.

    Кстати, за пределами страны почти никто не знает чешский язык.

  2. Если вы хотите насладиться атмосферой исторических замков и почувствовать дух прошлого, то Чехия — ваш выбор. В стране насчитывается более 3000 замков.

  3. Многие знают, что Чехия славится своим отличным пивом, одним из лучших в Европе. История пивоварения в стране насчитывает почти тысячу лет.

  4. В Чехии находятся самые старые действующие астрономические часы в мире. Они установлены на Староместской площади в Праге.

  5. Еще один уникальный памятник архитектуры в Чехии — Костница в Седлице, полностью выполненная из человеческих костей. Это своеобразный костел, расположенный на старинном кладбище, привлекающий ценителей готического искусства.

  6. В Чехии очень низкий уровень преступности, поэтому она регулярно входит в топ-10 самых безопасных стран.
Я ПРОЖИЛ 2 ГОДА В ЧЕХИИ
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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