Экотуры России: пять уникальных маршрутов для любителей экологического туризма

Топ-5 самых необычных экотроп России

2:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Интерес россиян к экологическому туризму непрерывно возрастает. В 2023 году, согласно отчету Росзаповедцентра, около 14,5 миллионов человек посетили особо охраняемые природные территории.

Фото: unsplash.com by Andrew Ly is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Одним из вариантов такого туризма является следование по экотропам. В России имеется множество таких троп, проложенных в различных регионах страны, от гор Кавказа до Камчатки. Вот пять уникальных маршрутов:

Алтай, подводная экотропа: В Алтайском заповеднике была создана подводная экотропа в водах Телецкого озера, крупнейшего водоема региона. Ее глубина достигает 325 метров, но для туристов доступна глубина до 45 метров. Маршрут предлагает пять вариантов прохождения, где можно встретить различные виды рыб и даже миниатюрную гидру размером всего в 1 миллиметр. Экотропа в Алтайском заповеднике является единственной в России особо охраняемой природной территорией, где развивается дайвинг как форма экологического туризма. Подмосковье, высотная экотропа: В Приокско-Террасном заповеднике в Подмосковье расположена высотная экологическая тропа "Сквозь листву". На этой тропе туристы могут прогуляться по мостикам и смотровым площадкам среди крон деревьев, изучая лес изнутри. Здесь можно увидеть разнообразные виды животных и более 900 видов растений. Красноярский край, экотропа для маломобильных посетителей: В заповеднике "Столбы" создана экологическая тропа для маломобильных посетителей под названием "Тропа возможностей". Она оборудована специально для людей с ограниченными возможностями, включая перила, поручни и пандусы. На маршруте можно увидеть различные виды животных и птиц, включая тех, кто внесен в Красную книгу. Ленинградская область, тропа Хо Ши Мина: Этот маршрут простирается вдоль заброшенной железнодорожной насыпи, позволяя туристам насладиться живописными видами гранитных карьеров, лесов и озер. Конечная точка маршрута — озеро Ястребиное, где можно отдохнуть, заняться рыбалкой и искупаться. Оренбургская область, тропа "Дыхание степи": Эта небольшая экотропа ведет к Центру реинтродукции лошади Пржевальского. Тропа пройдена с учетом безопасности как для туристов, так и для животных, и подходит для групповых прогулок с сопровождающими сотрудниками заповедника. Каждый из этих маршрутов предлагает уникальные возможности для познания и наслаждения природой, а также способы экологически чистого отдыха.