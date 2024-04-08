Сошедший с ума немец с топором: шокирующий инцидент на Пхукете в районе Чалонг

Сошедший с ума немец с топором и ножами вызвал панику на Пхукете

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Пхукете произошел инцидент, в котором турист из Германии вызвал тревогу, размахивая ножами и топором, что заставило окружающих опасаться за свою безопасность. Событие развернулось в деревне Сой Ная, в подрайоне Раваи, районе Чалонг.

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Полицейские из Чалонга прибыли на место происшествия по вызову об опасном поведении человека, представляющего угрозу для общества и общественной безопасности.

При прибытии ситуация стала еще более напряженной, так как подозреваемый, 64-летний немецкий турист, забаррикадировался в своем доме, угрожая полицейским и метая на них предметы. При активном участии различных агентств, включая туристическую полицию и иммиграционный отдел, была тщательно спланирована операция по задержанию туриста.

Несмотря на попытки разумного урегулирования ситуации, турист оставался агрессивным и готовым к борьбе насмерть, сообщает KhaoSod English. Только благодаря отважной операции силы безопасности удалось скрутить агрессивного туриста.