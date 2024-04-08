Почему каждый десятый россиянин мечтает о работе в туризме: результаты опроса

Результаты опроса: каждый 10ый россиянин хочет работать в сфере туризма

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Результаты опроса, проведенного среди 1233 взрослых жителей различных регионов России на Московском международном салоне образования, показывают, что хотя каждый десятый россиянин выражает желание работать в сфере туризма, многие не рассматривают эту область как привлекательную для построения долгосрочной карьеры.

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Большинство опрошенных (половина) не испытывают привлечения к этой отрасли, при этом 42% считают, что существуют более перспективные сферы для развития профессиональной карьеры. Только 10% респондентов выразили явное желание работать в туристической индустрии, а 39% могли бы рассмотреть этот вариант при наличии достойной заработной платы, возможности командировок за границу или при условии сезонной занятости.

Из опрошенных каждый пятый выразил желание работать в сфере туризма для того, чтобы исследовать различные уголки России, 17% видят в этой работе преимущество в отсутствии рутины, а 5% сомневаются в стабильности отечественной туристической индустрии.

Максим Казарновский, директор Московского международного салона образования, отметил, что результаты исследования отражают наличие определенных стереотипов в обществе, которые мешают многим рассматривать туризм как перспективную сферу для выбора профессии и карьерного развития.