Почему каждый десятый россиянин мечтает о работе в туризме: результаты опроса

Результаты опроса, проведенного среди 1233 взрослых жителей различных регионов России на Московском международном салоне образования, показывают, что хотя каждый десятый россиянин выражает желание работать в сфере туризма, многие не рассматривают эту область как привлекательную для построения долгосрочной карьеры.
Большинство опрошенных (половина) не испытывают привлечения к этой отрасли, при этом 42% считают, что существуют более перспективные сферы для развития профессиональной карьеры. Только 10% респондентов выразили явное желание работать в туристической индустрии, а 39% могли бы рассмотреть этот вариант при наличии достойной заработной платы, возможности командировок за границу или при условии сезонной занятости.
Из опрошенных каждый пятый выразил желание работать в сфере туризма для того, чтобы исследовать различные уголки России, 17% видят в этой работе преимущество в отсутствии рутины, а 5% сомневаются в стабильности отечественной туристической индустрии.
Максим Казарновский, директор Московского международного салона образования, отметил, что результаты исследования отражают наличие определенных стереотипов в обществе, которые мешают многим рассматривать туризм как перспективную сферу для выбора профессии и карьерного развития.
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