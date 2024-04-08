Нападение акулы на отдыхающего в Мальдивах: пугающие кадры и долгая реабилитация

На Мальдивах акула незаметно схватила за ногу туриста

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Telegram-канал РЕН ТВ. утверждает, что мужчина, находившийся в водах Атолла Нуну — административной единицы Мальдивских островов, едва не стал жертвой акулы, которая приблизилась к его ноге. Мы также имеем доступ к кадрам с места происшествия.

Фото: Библиотека фотографий NOAA by Доктор Дуэйн Медоуз is licensed under Public domain

На фотографиях изображен мужчина до и после операции. Ему предстоит длительный период реабилитации.

По предварительным данным, нападение произошло, когда мужчина отдыхал в отеле "Мовенпик". Однако в отеле утверждают, что не имеют информации о таком случае.

"Мы не можем комментировать этот инцидент, поскольку нам не поступала информация о нападении акулы на человека", — сообщил сотрудник отеля.

Дополнительные подробности происшедшего на данный момент уточняются.