Нападение акулы на отдыхающего в Мальдивах: пугающие кадры и долгая реабилитация

Telegram-канал РЕН ТВ. утверждает, что мужчина, находившийся в водах Атолла Нуну — административной единицы Мальдивских островов, едва не стал жертвой акулы, которая приблизилась к его ноге. Мы также имеем доступ к кадрам с места происшествия.
На фотографиях изображен мужчина до и после операции. Ему предстоит длительный период реабилитации.
По предварительным данным, нападение произошло, когда мужчина отдыхал в отеле "Мовенпик". Однако в отеле утверждают, что не имеют информации о таком случае.
"Мы не можем комментировать этот инцидент, поскольку нам не поступала информация о нападении акулы на человека", — сообщил сотрудник отеля.
Дополнительные подробности происшедшего на данный момент уточняются.
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