Нью-Йорк вводит сбор за въезд на Манхэттен: как это повлияет на транспорт и пробки

В Нью-Йорке вводят новую плату за въезд на Манхэттен

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Начиная с середины июня, водителям, въезжающим на Манхэттен в Нью-Йорке, придется платить сбор в размере $15 с целью уменьшения пробок на дорогах.

Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository

По информации городских властей, ожидается, что это приведет к ежегодному доходу около миллиарда долларов, которые будут направлены на развитие общественного транспорта и ремонт дорог. Грузовики и автобусы будут облагаться сбором в размере от $24 до $36 в зависимости от их размера и цели поездки.

Ожидается, что благодаря этим мерам количество автотранспортных средств в городе уменьшится на не менее 100 тысяч. Поддержку этому решению выражает более 60% населения города, считают городские власти.